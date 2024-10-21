Milyonlar için ‘Sıfır Zam’ İhtimali Gündemdeydi! ‘80 Bin TL Alan Var’ Dedi: Bakan Işıkhan’dan En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonlarca kişinin merak ettiği emeklilik şartları ve aylık bağlama oranı için önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan emeklilik sistemi üzerinde köklü bir değişiklik planlanmadığını belirterek, “Bu konuda müdahalelerde tek başımıza karar vermemiz mümkün değil. Diğer bakanlıklarımız da hassasiyetle yaklaşıyorlar. Emeklilik bir haktır ve vatandaşlarımız, gerekli süreyi doldurduktan sonra bu haktan yararlanacaklar. Ancak sistemde ne kadar uzun süre kalırlarsa, alacakları emekli aylıkları da o kadar yüksek olacaktır" açıklamasında bulundu.