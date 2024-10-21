Milyonlar için ‘Sıfır Zam’ İhtimali Gündemdeydi! ‘80 Bin TL Alan Var’ Dedi: Bakan Işıkhan’dan En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması
En düşük emekli maaşı için 15 bin TL tahminleri yapılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan kritik bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan emekli maaş farklarına ilişkin dikkat çeken sözler söylerken, emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik beklenmediğini dile getirdi. En düşük emekli aylığı konusunda da 12.500 TL rakamını işaret ederek, “Yanlış bir algı var. Oysa 50-60-80 bin TL aylık alan emeklilerimiz de var” dedi.
Emekli maaş hesaplaması yapılırken güncelleme katsayısı bir önceki yılın enflasyon verisi ile şekilleniyordu. Bu kapsamda emekli olmak için dilekçe verecekler 2025’te yüzde 30-35 oranında daha düşük emekli maaşı almamak için SGK’larda yoğunluk oluşturmaya başladı. Bir süredir bu farkın ortadan kalkması için beklentiler yükselirken, emekli maaş reformu için açıklamalar ise peş peşe geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonlarca kişinin merak ettiği emeklilik şartları ve aylık bağlama oranı için önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan emeklilik sistemi üzerinde köklü bir değişiklik planlanmadığını belirterek, “Bu konuda müdahalelerde tek başımıza karar vermemiz mümkün değil. Diğer bakanlıklarımız da hassasiyetle yaklaşıyorlar. Emeklilik bir haktır ve vatandaşlarımız, gerekli süreyi doldurduktan sonra bu haktan yararlanacaklar. Ancak sistemde ne kadar uzun süre kalırlarsa, alacakları emekli aylıkları da o kadar yüksek olacaktır" açıklamasında bulundu.
Işıkhan, enflasyonun yüksek olduğu bazı dönemlerde emeklilik sistemine dair farklı görüşler ortaya çıkabileceğini ifade etti ancak bu konuda temkinli olduklarını söyledi.
Bakan Işıkhan, “Bizim amacımız, çalışanlarımızın daha fazla üretmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamasıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı iken çalışmaya devam etmelerini rica ediyorum. Sistemde kalmak hem kişisel gelirlerini hem de ülkenin ekonomik büyümesini olumlu yönde etkileyecektir” diye konuştu.
EMEKLİ OLMA ŞARTLARI DEĞİŞECEK Mİ?
Bakan Işıkhan OVP çevresinde sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti ve şunları kaydetti:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bu konuda bir çalışması yok. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden emeklilik durumlarını görebilir, dilekçe verip emekli aylığı hak kazanabilirler. Ancak sistemde kalıp çalışmaya devam etmelerini öneriyorum.”
Yüksek emekli maaşı için şifreyi de açıklayan Bakan Işıkhan, “Ne kadar çok prim ödersek ve prime esas kazancımızı yüksek gösterirsek, emekli aylığımız da yüksek olacaktır” dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı yüzde 25 artış ile 10 bin liradan 12.500 liraya yükselmişti. Ocak 2025 döneminde de sıfır zam tehlikesine karşı bir düzenlemeye daha ihtiyaç duyan en düşük emekli maaşının 14-15 bin TL bandında yeniden düzenlenmesi beklenirken Bakan Işıkhan, “Yanlış bir algı var; emeklilerimizin büyük bir kısmının bu maaşı aldığı sanılıyor. Oysa 50-60-80 bin TL aylık alan emeklilerimiz de var” diye değerlendirmede bulundu.
Son olarak Işıkhan, emeklilik sisteminin daha dengeli bir yapıya kavuşması gerektiğine vurgu yaparak sosyal güvenlik sisteminde sürdürülebilirlik mesajı verdi.