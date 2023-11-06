Bakan Işıkhan 'inşallah' dedi, emekli maaş zammına ilişkin açıklama yaptı: Ortak edeceğiz!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "İnşallah emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işbirliğinde AYBÜ Milli İrade Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Çalışma Hayatı Sempozyumu"na katıldı.
Burada yaptığı konuşmada emekli maaşlarına ilişkin açıklama yapan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:
"Çalışmayan emeklilerimize 5 bin lira ikramiye veriyoruz. İnşallah emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz."
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Öte yandan TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu sonrasında emeklileri yakından ilgilendiren 4 aylık veri de ortaya çıkmış oldu.
4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 29.41 oranında zam alacak.
Bundan sonra açıklanacak Kasım ve Aralık enflasyonlarıyla birlikte özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirleyen 6 aylık enflasyon rakamı da belirlenmiş olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
Bilindiği gibi son zamlardan önce en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmişti.
Burada kök maaşı 7.500 TL'nin altında olan emeklilerin alacakları aylıklar hazine desteği ile 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Ancak kök maaşlar değişmiyor.