Bakan Göktaş Tarih Verdi: Hem Annelere Hem Yeni Evleneceklere Müjde! Devlet Destekli Büyük İndirim Geliyor

DETAYLAR NİSAN AYINDA AÇIKLANACAK

Konuyla ilgili daha kapsamlı bilgilendirmenin Nisan ayı içerisinde yapılacağını belirten Bakan Göktaş, "Aile Yılı kapsamında gençlerimize destek sunmak için seferber olan tüm firmalara teşekkür ediyorum. 2025 yılı sonunda Aile Yılı kapanışı vesilesiyle yapılacak programda bu firmaları ödüllendireceğimizi de buradan duyurmak istiyorum" dedi.

Bu desteklerin hayata geçmesiyle birlikte hem yeni anneler hem de evlilik hazırlığında olan gençler için önemli bir maddi kolaylık sağlanmış olacak.