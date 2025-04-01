Bakan Göktaş Tarih Verdi: Hem Annelere Hem Yeni Evleneceklere Müjde! Devlet Destekli Büyük İndirim Geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yapan annelere verilecek yardımların bayramdan sonra e-Devlet üzerinden başvuruya açılacağını duyurdu. Göktaş ayrıca yeni evlenecek çiftlere beyaz eşya ve mobilyada indirim sağlamak için firmalarla protokol hazırlandığını söyledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yılı 'Aile yılı' olarak ilan etmesinin ardından bakanlıklar da bu yönde çalışmalarını hızlandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hem yeni anne olanlara hem de evlilik hazırlığında olan genç çiftlere yönelik destek paketlerinin detaylarını açıkladı.
"BAYRAMDAN SONRA E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK"
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Bakan Göktaş, doğum yardımı düzenlemesinin yasalaştığını belirterek, "Hak sahibi bütün annelerin bayramdan hemen sonra e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceği müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi. Bu destekle birlikte annelere doğum sonrası ekonomik anlamda katkı sağlanması hedefleniyor.
EVLENECEK ÇİFTLERE BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA DESTEĞİ
Bakanlık sadece doğum yapan anneleri değil, evlilik yoluna giren genç çiftleri de unutmadı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlerin sayısının her geçen gün arttığının altını çizen Göktaş, beyaz eşya ve mobilya kategorilerinde ciddi indirimler sağlamak amacıyla sektörün önde gelen markalarıyla protokoller imzalandığını açıkladı. Bu destekle, ev kurma sürecindeki çiftlerin yükünü hafifletmek hedefleniyor.
DETAYLAR NİSAN AYINDA AÇIKLANACAK
Konuyla ilgili daha kapsamlı bilgilendirmenin Nisan ayı içerisinde yapılacağını belirten Bakan Göktaş, "Aile Yılı kapsamında gençlerimize destek sunmak için seferber olan tüm firmalara teşekkür ediyorum. 2025 yılı sonunda Aile Yılı kapanışı vesilesiyle yapılacak programda bu firmaları ödüllendireceğimizi de buradan duyurmak istiyorum" dedi.
Bu desteklerin hayata geçmesiyle birlikte hem yeni anneler hem de evlilik hazırlığında olan gençler için önemli bir maddi kolaylık sağlanmış olacak.