Bakan duyurdu: Kredi limitinde yeni dönem resmen başladı!

HALKBANK ESNAF KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Ortağı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle;

- Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,



- En az 6 aylık faaliyet süresini tamamlayan,

- İş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,



- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler Halkbankası aracılığıyla bu kredilerden faydalanabilir.