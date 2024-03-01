Bakan duyurdu: Kredi limitinde yeni dönem resmen başladı!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf kredisine ilişkin açıklamada bulundu. Bolat, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara verilen kredi limitinde güncelleme yapıldığını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlana karara göre, Halkbankası tarafından esnafa verilen kredilerde değişikliğe gidildi.
Konuya ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) finansman destek kredisinin 650 bin liradan 750 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.
"KREDİLERİNİ KAPATMA ŞARTI ARANMAYACAK"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza Halkbank’tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik. Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak."
"200 BİN TL'DEN 400 BİN TL'YE ÇIKARDIK"
Öte yandan bugün İOSB Kooperatif Başkanları ve İş Adamları Buluşması'nda konuşan Bolat, "Yeni bir kaynakla esnaflarımızın kullanabileceği finansman limitini 750 bin liraya yükselttik. Yüzde 25-26’yı geçmeyen maliyetler ile esnaflarımıza bu destek paketi kullanıma açıldı. Kadın kooperatiflerimize makine ekipman ve demirbaş alımları için verdiğimiz desteği 200 bin liradan 400 bin liraya çıkardık" dedi.
HALKBANK ESNAF KREDİSİ NEDİR?
Halkbank esnaf kredisi, esnaf ve sanatkarların işletmelerini geliştirmek için kullanabilecekleri bir kredidir. Kredi, işletme sermayesi, yatırım ve diğer finansman ihtiyaçları için kullanılabilir.
HALKBANK ESNAF KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Ortağı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle;
- Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,
- En az 6 aylık faaliyet süresini tamamlayan,
- İş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,
- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler Halkbankası aracılığıyla bu kredilerden faydalanabilir.
HALKBANK ESNAF KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?
Eğer bir Kooperatife ortak iseniz, Kimlik Belgesi, Esnaf Oda Kayıt Belgesi ve Vergi Levhası Fotokopisini ileterek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
Kooperatifçe kefalet verilen kredi talebi Halkbank tarafından değerlendirilerek onaylanması ve gerekli teminat koşullarının sağlanması halinde kredi kullandırımı gerçekleştirilecektir.
Eğer bir Kooperatife ortağı değilseniz, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatifin Kuruluş Anasözleşmesi uyarınca en yakın ESKK kooperatifine ortak olunması gerekmektedir.