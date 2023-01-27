Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'asgari ücrete bu yıl da ara zam yapılabilir mi' sorusuna yanıt verdi.

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Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı? - Resim: 1

Asgari ücrette ara zam ile ilgili flaş açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

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Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı? - Resim: 2

Bakan Bilgin, "Asgari ücrete ara zam olur mu?", "EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?" gibi gündemdeki sorulara net yanıtlar verdi.

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Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı? - Resim: 3

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye büyümede OECD'de ikinci ülke konumunda. IMF programları istikrarsızlık getirir.

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Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı? - Resim: 4

Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü. Girişimcilerimiz kalkınmada başroldedir.

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