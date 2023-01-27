Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'asgari ücrete bu yıl da ara zam yapılabilir mi' sorusuna yanıt verdi.
Asgari ücrette ara zam ile ilgili flaş açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
Bakan Bilgin, "Asgari ücrete ara zam olur mu?", "EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?" gibi gündemdeki sorulara net yanıtlar verdi.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Türkiye büyümede OECD'de ikinci ülke konumunda. IMF programları istikrarsızlık getirir.
Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü. Girişimcilerimiz kalkınmada başroldedir.