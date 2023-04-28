Bakan Bilgin'den emeklilik prim gün sayına ilişkin açıklama: İlk fırsatta...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilik prim gün sayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Bu konu önümüzde, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biri" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 29. Dönem 6. Olağan Meclis Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.
ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in açılış konuşmalarını yaptığı toplantıya, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı.
"EMEKLİ PRİM GÜN SAYISININ DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"
Bağ-Kur’luların emekliliği için uygulanan prim gün sayısı konusunda üyelerinden gelen talepleri Bakan Bilgin’e geçen haftalarda ilettiklerini hatırlatan ATO Başkanı Gürsel Baran, "Bağ-Kur’luların emekliliği için uygulanan prim gün sayısı 9 bin gün yani 25 yıl boyunca prim ödenmesi gerekiyor. Oysa işçi ve memurlar için bu süre 7 bin 200 gün ve 20 yıl. SGK'lı çalışanla Bağ- Kur'lu çalışan arasında 1.800 gün yani 5 yıllık süre farkı var" dedi.
"Bağ- Kur'lular daha uzun süre prim ödeyip, daha geç emekli oluyor" diyen Baran, "Yatırım yaparak, risk üstlenerek katma değer ve istihdam yaratarak ekonomiye katkı sağlayan işverenlere yönelik uygulanan 9 bin günlük prim süresinin üyelerimizi de kapsayacak şekilde 7 bin 200 gün şeklinde uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.