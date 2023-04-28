Bakan Bilgin'den emeklilik prim gün sayına ilişkin açıklama: İlk fırsatta...

"EMEKLİ PRİM GÜN SAYISININ DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Bağ-Kur’luların emekliliği için uygulanan prim gün sayısı konusunda üyelerinden gelen talepleri Bakan Bilgin’e geçen haftalarda ilettiklerini hatırlatan ATO Başkanı Gürsel Baran, "Bağ-Kur’luların emekliliği için uygulanan prim gün sayısı 9 bin gün yani 25 yıl boyunca prim ödenmesi gerekiyor. Oysa işçi ve memurlar için bu süre 7 bin 200 gün ve 20 yıl. SGK'lı çalışanla Bağ- Kur'lu çalışan arasında 1.800 gün yani 5 yıllık süre farkı var" dedi.