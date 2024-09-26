Bakan Açıkladı: O Ödemeler 3 Katına Çıkartıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni düzenlemeyle birlikte şartların esnetildiğini ve o ödemelere zam yapıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni projeyle birlikte tüm şartların esnetildiğini belirten Göktaş, ücretlerin de yukarıya çekildiğini açıkladı.
DETAYLAR BELLİ OLDU
Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" hakkında detaylı bilgiler vererek, fonun kapsamını genişletmek amacıyla yeni adımlar atacaklarını açıkladı. Engellilerin aile bütünlüklerinin korunmasına yönelik evde bakım hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirten Göktaş, şu an için 3 bin 754 vatandaşın bu hizmetten faydalandığını ifade etti.
ŞARTLAR RESMEN ESNETİLDİ
Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit aileleri ve gazilere yönelik hak temelli sosyal hizmet sunduklarını vurgulayan Bakan, fonun yeni dönem uygulamalarını başlattıklarını ve en düşük doğurganlık oranlarına sahip Karabük, Bartın ve Zonguldak’ta başvurular almaya başladıklarını söyledi.
Bu süreçte 12 bin 132 genç çiftin fona başvurduğunu ve şartları karşılayan yaklaşık 4 bin çiftin krediden yararlandığını belirtti.
EK ÖDEMELERE ZAM GELDİ
Göktaş, daha fazla gencin bu destekten yararlanabilmesi için başvuru şartlarını esnettiklerini, toplam gelir sınırını 2 asgari ücretten 2-3 asgari ücrete yükselttiklerini, böylece ek ödemelerin de dikkate alındığını vurguladı.