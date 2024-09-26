Bakan Açıkladı: O Ödemeler 3 Katına Çıkartıldı

DETAYLAR BELLİ OLDU

Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" hakkında detaylı bilgiler vererek, fonun kapsamını genişletmek amacıyla yeni adımlar atacaklarını açıkladı. Engellilerin aile bütünlüklerinin korunmasına yönelik evde bakım hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirten Göktaş, şu an için 3 bin 754 vatandaşın bu hizmetten faydalandığını ifade etti.