Bakan 13 Meslek Grubunu Açıkladı: Öğrencilere 22 Bin TL, Mezunlara 28 Bin TL Ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında yer alan 13 meslek grubunu duyurdu. Gençlerin hem iş tecrübesi edinmesini sağlamak hem de gelir elde etmelerine destek olmak amacıyla yapılan programa katılmak isteyenler, bulundukları şehirdeki İŞ-KUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri aracılığıyla ya da İŞ-KUR’un e-Şube platformu üzerinden başvurularını yapabilecek.

MESLEK LİSESİ MEZUNLARI AYLIK 28 BİN 736 TL ALACAK

Program kapsamında yer alan adaylara günlük 850,16 TL ödeme yapılırken, meslek lisesi mezunlarına özel bir avantaj sağlandı. Kendi alanlarında düzenlenen programlara katılan meslek lisesi mezunları, yüzde 30 ek ödeme ile günlük 1.105,25 TL kazanabilecek. Böylece ayda 26 gün programa katılan meslek lisesi mezunları toplamda 28 bin 736 TL gelir elde edebilecek.