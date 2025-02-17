Bakan 13 Meslek Grubunu Açıkladı: Öğrencilere 22 Bin TL, Mezunlara 28 Bin TL Ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş arayan gençler için önemli bir fırsat sunan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında yer alan 13 meslek grubunu duyurdu. Programa katılan gençlere aylık 22 bin 104 TL ödeme yapıldığını belirten Işıkhan, meslek lisesi mezunları için ise bu miktarın yüzde 30 artırılarak 28 bin 736 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında yer alan 13 meslek grubunu duyurdu. Gençlerin hem iş tecrübesi edinmesini sağlamak hem de gelir elde etmelerine destek olmak amacıyla yapılan programa katılmak isteyenler, bulundukları şehirdeki İŞ-KUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri aracılığıyla ya da İŞ-KUR’un e-Şube platformu üzerinden başvurularını yapabilecek.
MESLEK LİSESİ MEZUNLARI AYLIK 28 BİN 736 TL ALACAK
Program kapsamında yer alan adaylara günlük 850,16 TL ödeme yapılırken, meslek lisesi mezunlarına özel bir avantaj sağlandı. Kendi alanlarında düzenlenen programlara katılan meslek lisesi mezunları, yüzde 30 ek ödeme ile günlük 1.105,25 TL kazanabilecek. Böylece ayda 26 gün programa katılan meslek lisesi mezunları toplamda 28 bin 736 TL gelir elde edebilecek.
YENİ MESLEK GRUPLARI DA DAHİL EDİLECEK
İşbaşı Eğitim Programı kapsamında yer alan 13 meslek grubuna ilerleyen süreçte yeni meslek alanlarının da ekleneceğini söyleyen Bakan Işıkhan, ayrıca meslek lisesi mezunlarının bu program sayesinde uzmanlaşmalarını hedeflediklerini belirtti. Işıkhan, programa katılan gençlere aylık 22 bin 104 TL ödeme yapılırken, meslek lisesi mezunları için bu miktarın yüzde 30 artırılarak 28 bin 736 TL’ye yükseltildiğini ifade etti.
PROGRAM SÜRESİ 9 AYA KADAR UZAYABİLİYOR
Program haftalık en fazla 45 saat sürecek şekilde düzenlenirken, bilişim ve imalat sektörlerinde en fazla 6 ay, diğer alanlarda ise en fazla 3 ay sürebiliyor. Bunun yanı sıra siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi geleceğin meslekleri için 18-29 yaş arasındaki gençlere yönelik program süresi 9 aya kadar uzayabiliyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA KİMLER KATILACAK?
İŞ-KUR’a kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece yakını ya da eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Son bir yıl içinde ilgili işyerinde sigortalı olarak çalışmamış olmak,
Aynı meslek dalında daha önce İŞ-KUR tarafından düzenlenen bir kursu veya programı tamamlamamış olmak,
Herhangi bir yasal engelin bulunmaması.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDAKİ MESLEK GRUPLARI NELER?
Metal Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Makine ve Tasarım Teknolojisi
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
Gemi Yapımı
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Muhasebe ve Finansman
Gıda Teknolojisi
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
İnşaat Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri
Bilişim Teknolojileri
Motorlu Araçlar Teknolojisi