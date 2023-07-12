Bahçeli'nin ardından AKP cephesinden geldi: Emeklileri heyecanlandıracak 'ek zam' açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emeklilere seyyanen zam talebi sonrasında bir son dakika gelişmesi de AKP cephesinden geldi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklileri umutlandıran sürpriz bir açıklama yaptı.
SGK ve Bağ-Kur emeklilerin temmuz ayı zam oranı, haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte belli olmuştu. Rakamların ortaya çıkmasıyla emeklilere yüzde 19,77 oranında zam verilecekti. Ancak, emeklilerden gelen itirazlar üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girince bu oran yüzde 25'e yükseltildi.
Ancak bu oran da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında emeklileri mutlu etmedi. Zam oranın açıklanmasından sonra emeklilere yönelik seyyanen zam artışı yapılması istendi.
Son açıklama Cumhur İttifakı ortağı MHP'den geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında bir açıklama yaparak emekliye verilen zammın yetersiz olduğunu söyledi ve emeklilere seyyanen zam istedi.
Bahçeli, “Açık ve samimi teklifimiz şudur; 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.” dedi.
Bu çıkışlar sonrası dün TBMM'de görüşülmesi beklenen memur ve emeklilerle ilgili zam düzenlemesi bugüne ertelendi.
AKP'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Bütün bu gelişmeler sonrasında AKP Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler'den emeklilere yapılacak zam oranıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.
Habertürk TV'de konuşan Abdullah Güler, bugün görüşülecek olan zam teklifi görüşmeleriyle ilgili emeklileri umutlandıran bir açıklama yaptı.