Bahçeli'nin ardından AKP cephesinden geldi: Emeklileri heyecanlandıracak 'ek zam' açıklaması

Ancak bu oran da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında emeklileri mutlu etmedi. Zam oranın açıklanmasından sonra emeklilere yönelik seyyanen zam artışı yapılması istendi.

Son açıklama Cumhur İttifakı ortağı MHP'den geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında bir açıklama yaparak emekliye verilen zammın yetersiz olduğunu söyledi ve emeklilere seyyanen zam istedi.