Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zam farkının ardından uzmanı paylaştı: Kim ne kadar emekli maaşı alacak?

"İşçi, Bağ- Kur emeklilerine yüzde 49.2 zam ama kök maaşı 7 bin TL ve altında olup taban maaşı olarak 7 bin 500 TL alanlar için oran yüzde 33 te kaldı. Yani taban maaş 10 bin TL. 7 bin 500 TL alan destekle 10 bin TL alınca artış yüzde 33 olacak. Bu durumda milyonlarca emekli var. Hesabı doğru yapalım."