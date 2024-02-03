Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zam farkının ardından uzmanı paylaştı: Kim ne kadar emekli maaşı alacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zam farkının yatacağı tarihin belli olmasının ardından emekli maaş tablosunu paylaştı.
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanun ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. Böylece en düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'ye yükseltildi.
BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan kanunun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaş zam farkının yatacağı tarihe ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz."
KİM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?
Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zam farkı tablosunu paylaştı.
Erdursun'un paylaştığı tabloya göre, kök maaş üzerinden kimin ne kadar emekli maaşı alacağı belirtildi. (Tablo yukarıda yer almaktadır)
"HESABI DOĞRU YAPALIM"
Öte yandan emekliye ilave zamma ilişkin geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından kök maaş detayına dikkat çeken ekonomist Mustafa Sönmez, ise şu ifadeleri kullanmıştı:
"İşçi, Bağ- Kur emeklilerine yüzde 49.2 zam ama kök maaşı 7 bin TL ve altında olup taban maaşı olarak 7 bin 500 TL alanlar için oran yüzde 33 te kaldı. Yani taban maaş 10 bin TL. 7 bin 500 TL alan destekle 10 bin TL alınca artış yüzde 33 olacak. Bu durumda milyonlarca emekli var. Hesabı doğru yapalım."