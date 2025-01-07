Bağ-Kur SSK Emekli Maaşı En Düşük Ne Kadar Olacak? Cem Küçük Canlı Yayında Rakam ve Tarihi Açıkladı: ‘Benim Tuhafıma Giden Şey…’

17 OCAK’I İŞARET ETTİLER

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik en düşük emekli maaşı için masadaki rakamı açıkladı. Fatih Atik, memur zammının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzası sonrası değişmeyeceğini hatırlatarak, “Şu anda en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira. En düşük emekli aylığında düzenleme yapılacak. En düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL olacak gibi. 17 Ocak tarihine kadar en düşük emekli maaşı netleşir. Diğer emekliler ile ilgili ek bir zam söz konusu değil. Bunun böyle olacağı asgari ücret zammından belliydi. Emeklilerle ilgili sürpriz bir şey beklemiyorduk” şeklinde değerlendirmede bulundu.