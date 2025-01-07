Bağ-Kur SSK Emekli Maaşı En Düşük Ne Kadar Olacak? Cem Küçük Canlı Yayında Rakam ve Tarihi Açıkladı: ‘Benim Tuhafıma Giden Şey…’
Emekliye zam düzenlemeleri milyonların gündeminde! En düşük emekli maaşı ne olur? Emekli taban maaş düzenlemesi ne zaman gelir? soruları ise henüz yanıtını arıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yapılacak düzenlemelere ilişkin Gazeteci Cem Küçük ve Fatih Atik rakam verdi, tarihi de açıkladılar. ‘15 bin TL zor, 14.500 TL olacağını düşünüyorum…’
Kaynak: TGRT Haber
TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75 olarak kayıtlara geçerken bu oran memur ve memur emeklisi için yüzde 11,54 oldu. 3,5 milyona yakın kişi emekli kök maaş zammına gelen yüzde 15,75’lik artış sonrası 12.500 TL olan taban aylığı aşamayınca en düşük emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalar başladı. Şimdi emeklilerin aklında tek soru var! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
17 OCAK’I İŞARET ETTİLER
Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik en düşük emekli maaşı için masadaki rakamı açıkladı. Fatih Atik, memur zammının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzası sonrası değişmeyeceğini hatırlatarak, “Şu anda en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira. En düşük emekli aylığında düzenleme yapılacak. En düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL olacak gibi. 17 Ocak tarihine kadar en düşük emekli maaşı netleşir. Diğer emekliler ile ilgili ek bir zam söz konusu değil. Bunun böyle olacağı asgari ücret zammından belliydi. Emeklilerle ilgili sürpriz bir şey beklemiyorduk” şeklinde değerlendirmede bulundu.
Yayında bulunan bir diğer isim Gazeteci Yazar Şamil Tayyar da en düşük emekli maaşı için yüzde 15,75’lik emekli zammı oranında artış yapılacağını ve rakamın 14.468 liraya yükseleceğini dile getirdi. Ayrıca 2028 yılına kadar ekonomi programının kesintisiz uygulanacağının da vurgusunu yaptı.
KABİNE TOPLANTISI'NDAN BEKLENEN HABER GELMEDİ
Gazeteci Cem Küçük en düşük emekli maaşı için 17'sinde kadar belli olacağını belirterek, “Miktarın 14 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. 15 bin lira düşük bir ihtimal. Benim tuhafıma giden şey Cumhurbaşkanımızın bu konuya Kabine sonrası değinmemiş olması” diye konuştu.