Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay: Herkes yararlanamayacak!

2008 SONRASI BAĞ-KUR'LULAR DİKKAT

Bu kapsamda 2008 yılında yapılan düzenlemeyle 7 yıl kuralı kaldırılırken kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir. Bu tarihte yapılan düzenlemelerle sosyal güvenlik uygulamalarında değişikliğe gidildi. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar için son 7 yıl sigorta primi değil çalışma yaşamının tamamında ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüde prim yatırıldıysa emekli şartları o sigorta koluna göre belirleniyor.