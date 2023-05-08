Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay: Herkes yararlanamayacak!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Bağ-Kur prim gün sayısı düzenlemesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Bağ-Kur’lu esnafın emeklilik için gerekli olan prim günü 9000’den 7200’e iniyor" açıklamaları sonrası Erdursun, "Son 2520 gün kuralı haksız bir uygulamadır, hak gaspıdır" dedi.
Sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 2008 yılında 7 bin 200 olarak kabul edildi. Ancak Bağ-Kur'luların prim günleri 9 bin gün yani 25 yıl olarak kaldı.
SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.
ERDOĞAN AÇIKLADI
Bu kapsamda SSK’lı bir çalışan 20 yılda emeklilik hakkı elde edebiliyorken Bağkur’lular 25 yılı doldurmak zorunda kalıyor. Aradaki 5 yıllık farkın düşürülmesine ilişkin Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak" dedi.
2008 SONRASI BAĞ-KUR'LULAR DİKKAT
Bu kapsamda 2008 yılında yapılan düzenlemeyle 7 yıl kuralı kaldırılırken kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir. Bu tarihte yapılan düzenlemelerle sosyal güvenlik uygulamalarında değişikliğe gidildi. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar için son 7 yıl sigorta primi değil çalışma yaşamının tamamında ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüde prim yatırıldıysa emekli şartları o sigorta koluna göre belirleniyor.