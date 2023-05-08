Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay: Herkes yararlanamayacak!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Bağ-Kur prim gün sayısı düzenlemesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Bağ-Kur’lu esnafın emeklilik için gerekli olan prim günü 9000’den 7200’e iniyor" açıklamaları sonrası Erdursun, "Son 2520 gün kuralı haksız bir uygulamadır, hak gaspıdır" dedi.

Bağkur emekli emekli maaşı
Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay: Herkes yararlanamayacak! - Resim: 1

Sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 2008 yılında 7 bin 200 olarak kabul edildi. Ancak Bağ-Kur'luların prim günleri 9 bin gün yani 25 yıl olarak kaldı.

1 8
Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay: Herkes yararlanamayacak! - Resim: 2

SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

2 8
Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay: Herkes yararlanamayacak! - Resim: 3

ERDOĞAN AÇIKLADI

Bu kapsamda SSK’lı bir çalışan 20 yılda emeklilik hakkı elde edebiliyorken Bağkur’lular 25 yılı doldurmak zorunda kalıyor. Aradaki 5 yıllık farkın düşürülmesine ilişkin Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak" dedi.

3 8
Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısında dikkat çeken detay: Herkes yararlanamayacak! - Resim: 4

2008 SONRASI BAĞ-KUR'LULAR DİKKAT

Bu kapsamda 2008 yılında yapılan düzenlemeyle 7 yıl kuralı kaldırılırken kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir. Bu tarihte yapılan düzenlemelerle sosyal güvenlik uygulamalarında değişikliğe gidildi. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar için son 7 yıl sigorta primi değil çalışma yaşamının tamamında ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüde prim yatırıldıysa emekli şartları o sigorta koluna göre belirleniyor.

4 8