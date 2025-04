B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı! Artık Tamamen Serbest Oldu

EHLİYET SINIFLARI VE YETKİLERİ

Mevcut ehliyet sisteminde her araç türü için farklı sınıflandırmalar bulunuyor. A sınıfı motosikletleri, B sınıfı otomobil ve hafif ticari araçları, C sınıfı kamyon ve çekicileri, D sınıfı otobüs ve minibüsleri kapsıyor. Ayrıca F sınıfı traktörler, G sınıfı iş makineleri ve M sınıfı motorlu bisikletler için özel kategoriler mevcut. Römorklu araçlar içinse BE, CE ve DE gibi E uzantılı ehliyet sınıfları bulunuyor.