B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı! Artık Tamamen Serbest Oldu
2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, B sınıfı ehliyeti olan sürücülere önemli bir kolaylık sağlandı. Artık belirli şartları yerine getiren B sınıfı ehliyet sahipleri, A1 sınıfı kapsamındaki 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilecek. Söz konusu düzenleme, motosiklet kullanımını yaygınlaştırmayı ve sürücülere şehir içi ulaşımda daha fazla esneklik kazandırmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni haklardan yararlanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahiplerinin, belirlenen temel sürüş eğitim programını başarıyla tamamlamaları gerekiyor. Eğitim programını tamamlayan sürücüler, 125 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri resmi olarak kullanabilecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Trafikte araç yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan değişiklikler, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. B sınıfı ehliyetlilerin A1 sınıfı motosikletleri kullanabilmesi için eğitim şartı getirilirken, şehir içi trafiğin rahatlaması da hedefler arasında yer aldı.
EHLİYET SINIFLARI VE YETKİLERİ
Mevcut ehliyet sisteminde her araç türü için farklı sınıflandırmalar bulunuyor. A sınıfı motosikletleri, B sınıfı otomobil ve hafif ticari araçları, C sınıfı kamyon ve çekicileri, D sınıfı otobüs ve minibüsleri kapsıyor. Ayrıca F sınıfı traktörler, G sınıfı iş makineleri ve M sınıfı motorlu bisikletler için özel kategoriler mevcut. Römorklu araçlar içinse BE, CE ve DE gibi E uzantılı ehliyet sınıfları bulunuyor.
YAŞ ŞARTLARI DA BELİRLENDİ
Her ehliyet sınıfı için farklı yaş sınırları uygulanıyor. A1 sınıfı ehliyet için en az 16 yaş, A2 ve B sınıfları için 18 yaş, C ve D sınıfları için ise 21 yaş şartı aranıyor. A sınıfı ehliyet almak isteyenlerin, eğer A2 deneyimi yoksa, en az 24 yaşında olması gerekiyor.
TRAFİKTE KÜÇÜK HACİMLİ MOTOSİKLET DÖNEMİ
Yeni düzenleme ile özellikle büyükşehirlerde küçük hacimli motosiklet kullanımının artması bekleniyor. 125 cc'lik motosikletlerin hem düşük yakıt tüketimi hem de daha çevreci yapıları sayesinde hem ekonomik hem de çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunacağı belirtiliyor.
Uzmanlara göre, küçük hacimli motosikletlerin karbon salınımı, otomobillere kıyasla oldukça düşük seviyede. Bu sayede hem trafik yükünün azalması hem de çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor.