B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı! Artık Tamamen Serbest Oldu

YAŞ ŞARTLARI DA BELİRLENDİ

Her ehliyet sınıfı için farklı yaş sınırları uygulanıyor. A1 sınıfı ehliyet için en az 16 yaş, A2 ve B sınıfları için 18 yaş, C ve D sınıfları için ise 21 yaş şartı aranıyor. A sınıfı ehliyet almak isteyenlerin, eğer A2 deneyimi yoksa, en az 24 yaşında olması gerekiyor.