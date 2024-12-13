B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: 1 Ocak İtibarıyla Zorunlu Olacak
1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte milyonlarca B sınıfı ehliyeti olanlar sevinçten havalara uçacak. 1 Ocak'tan sonra O1 belgeli karavanlar, ARTES'e kaydolmak zorunda olacak ve tescilli karavanlar her yıl muayene edilerek bağımsız plakaya sahip olacaklar. Öte yandan B sınıfı ehliyeti olanlar bu karavanları kullanabilecek.
Kaynak: İHA
750 kilograma kadar olan çekme karavanlara büyük bir yenilik geliyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren bu tür karavanların tescil zorunluluğu başlayacak. Bu durum, karavan severler için hem avantajlar hem de bazı zorluklar doğuracak.
1 Ocak 2025'ten sonra alınacak tüm karavanlar, tıpkı otomobiller gibi tescil edilecek ve plaka alacak. Tescil edilen karavanlar, her yıl düzenli olarak muayeneye tabi tutulacak. Bu sayede karavanların güvenliği artırılacak ve olası sorunlar önceden tespit edilebilecek. Karavanlar sigortalanabilecek, böylece oluşabilecek hasarlarda güvence altına alınacak. 1 Ocak 2025'ten önce alınmış karavanlar için ise 2035 yılına kadar tescil yaptırma süresi tanınacak.
1 TEMMUZ 2025'E ERTELENDİ
Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Fazlıoğlu, Araç Tescil Sistemi'nde (ARTES) yaşanabilecek olası sorunları engellemek amacıyla tescil başlatma başlangıç tarihinin 1 Temmuz 2025'e ertelendiğini belirtti.
TRAFİKTEN MEN EDİLECEK
Fazlıoğlu, karavan üretim standartlarını Avrupa'dan ayırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
“Yönetmelik değişimleri, O1 belgeli çekme karavanların trafiğe kayıt ettirilerek şart koşuyor. Bu düzenleme, güvenlik ve standartları artıracak bir adım. 1 Ocak 2025 öncesinde üretilen karavanlar için genel kayıtlı tescil süreci 2035'e kadar devam edecek. Ancak bu artış sonrasında tescili yapılmayan karavanlar trafikten men edilecek.”
B SINIFI EHLİYETİ OLANLAR KULLANABİLECEK
1 Ocak 2025'ten itibaren üretilen O1 belgeli karavanlar, ARTES'e kaydolmak zorunlu tescile tabi tutulacak. Tescilli karavanlar her yıl muayene edilecek ve bağımsız plakaya sahip olacak. B sınıfı ehliyetle bu karavanları kullanmaya devam edebileceksiniz.
Karavan kullanıcılarının daha detay bilgi için KAİTED'in resmi web sitesinde ulaşılabileceğini belirten Fazlıoğlu, yeni düzenlemenin sektöre olumlu katkılar sunacağını ifade etti.