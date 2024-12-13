B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: 1 Ocak İtibarıyla Zorunlu Olacak

1 Ocak 2025'ten sonra alınacak tüm karavanlar, tıpkı otomobiller gibi tescil edilecek ve plaka alacak. Tescil edilen karavanlar, her yıl düzenli olarak muayeneye tabi tutulacak. Bu sayede karavanların güvenliği artırılacak ve olası sorunlar önceden tespit edilebilecek. Karavanlar sigortalanabilecek, böylece oluşabilecek hasarlarda güvence altına alınacak. 1 Ocak 2025'ten önce alınmış karavanlar için ise 2035 yılına kadar tescil yaptırma süresi tanınacak.