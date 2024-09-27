B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Şokta: Artık Bu Parayı Ödemek Zorundalar

2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki birçok vergi kaleminde önemli artışlar bekleniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı ve en son olarak ehliyet harçlarına da zam yapılacağı duyuruldu. Artık herkes, B sınıfı ehliyet harçları için bu parayı ödemek zorunda kalacak...