B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Şokta: Artık Bu Parayı Ödemek Zorundalar
2025 gelmeden zam yağmuru başladı. İğneden ipliğe gelen peş peşe zamlara bir yenisi daha eklendi. B sınıfı ehliyeti olanlar neye uğradığını şaşırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki birçok vergi kaleminde önemli artışlar bekleniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı ve en son olarak ehliyet harçlarına da zam yapılacağı duyuruldu. Artık herkes, B sınıfı ehliyet harçları için bu parayı ödemek zorunda kalacak...
Yılın başından itibaren, vatandaşların bütçesine ek bir yük getirecek bu artışlarla birlikte bazı vergilerde yüzde 45'e kadar yükselmeler yaşanması öngörülüyor.
B SINIFI EHLİYET HARÇLARINA ZAM
B sınıfı ehliyet harcı, yüzde 45'lik bir zamla 3.945 TL'den 5.720 TL'ye çıkacak. Vergi uzmanları, bu artışların Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlendiğini ifade ediyor.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI
Vergi artışları, büyük ölçüde yeniden değerleme oranlarına dayandırılacak. Uzmanlar, 2025 için bu oranın yüksek olacağını tahmin ediyor.
Yeniden değerleme oranı, her yıl Kasım ayında açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor ve Cumhurbaşkanı, bu oran üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahip.