B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Dikkat! 3 Milyon Sürücüye 19 Gün Süre Verildi: Hepsine Ceza Kesilecek

Türkiye’de hala eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi için kritik uyarı geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, şu ana kadar 32 milyon 466 bin 334 kişi yeni tip sürücü belgesine geçti. Ancak kalan milyonlarca kişi için tanınan süre 31 Temmuz’da sona eriyor. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenlerin belgeleri geçersiz sayılacak. 1 Ağustos’tan itibaren araç kullanmaya devam edebilmeleri için yeni tip sürücü belgesine sahip olmaları gerekecek.