B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Dikkat! 3 Milyon Sürücüye 19 Gün Süre Verildi: Hepsine Ceza Kesilecek
1 Ağustos itibarıyla eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitiriyor. 3 milyonu aşkın sürücünün ehliyetlerini ay sonuna kadar yenilememesi halinde araç kullanmaları mümkün olmayacak.
Kaynak: AA
Türkiye’de hala eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi için kritik uyarı geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, şu ana kadar 32 milyon 466 bin 334 kişi yeni tip sürücü belgesine geçti. Ancak kalan milyonlarca kişi için tanınan süre 31 Temmuz’da sona eriyor. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenlerin belgeleri geçersiz sayılacak. 1 Ağustos’tan itibaren araç kullanmaya devam edebilmeleri için yeni tip sürücü belgesine sahip olmaları gerekecek.
15 TL’DEN 7.438 TL’YE ÇIKACAK
Şu an için sadece 15 TL karşılığında yenilenebilen eski tip ehliyetler, 31 Temmuz 2025 sonrası ciddi bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalacak. Bu tarihten sonra B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL’ye yükselecek.
Yetkililer, başvuru yoğunluğunun artabileceğini belirterek vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyor.
RANDEVU ŞART, BAŞVURU KOLAY
Ehliyet yenilemek isteyenler Alo 199 hattı, mobil uygulama ya da "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak işlemlerini başlatabiliyor. Başvuru için gerekli belgeler ise şöyle:
Mevcut (eski tip) sürücü belgesi
15 TL’lik başvuru ücreti
Sürücü sağlık raporu
Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
MERNİS sistemine kayıtlı açık adres
YENİ BELGELER EVLERE TESLİM EDİLİYOR
Başvurusunu tamamlayanların yeni ehliyetleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor. Bu süreçte araç kullanmaya devam edebilmek için geçici sürücü belgesi nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden temin edilebiliyor. Sürücüler için tanınan bu son fırsatın kaçırılmaması ve işlemlerin vakit kaybetmeden yapılması büyük önem taşıyor.