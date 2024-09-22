B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Dikkat: 15 TL Ödemeyene 5 Bin TL Ceza Kesilecek

2024 yılı için B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti toplamda 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek. Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin lira üzeri bir ödeme yapmak zorunda kalacak.