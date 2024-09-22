B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Dikkat: 15 TL Ödemeyene 5 Bin TL Ceza Kesilecek
Milyonlarca sürücü için geri sayım başladı. Tüm ehliyet sahiplerini ilgilendiren flaş gelişme! 15 TL ödemeyene 5 bin TL ceza kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ehliyet yenileme süreci için son tarih hızla yaklaşıyor; bu nedenle birçok araç sahibinin nüfus müdürlüklerine yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Yetkililer, başvuruların son günlere bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren geçici 10. maddesine göre, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Aralık 2024’te sona erecek.
5 BİN TL CEZA ÖDEMEK ZORUNDA
Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024’e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile toplamda 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Ancak 1 Ocak 2025’ten itibaren eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin, sürücü belgesi harç ücreti ile diğer masrafları tam olarak ödemeleri gerekecek.
2024 yılı için B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti toplamda 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek. Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin lira üzeri bir ödeme yapmak zorunda kalacak.
BAŞVURU YOĞUNLUĞU
Yetkililer, yılın son aylarında başvuru yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulunarak vatandaşların başvurularını erken yapmalarını öneriyor. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” adresi üzerinden randevu alabilirler. Gerekli belgeleri tamamlayarak nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.
Başvuru sürecini tamamlayanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla kendilerine ulaştırılmaktadır. Ayrıca, bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanmak da mümkün.