Ayrı ayrı hesaplandı: EYT'linin emekli maaşı netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında imza için bekleyen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girecek. EYT şartları, başvuru süreci ve ilk maaş detayları için belirsizlik ise tamamen ortadan kalkmış durumda.
Emeklilikte yaşa takılan (EYT) milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren EYT düzenlemesi yasalaştı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren koşulları tamamlayanlar emeklilik dilekçesi verebilecek.
Yasadan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı işe başlayanlar yararlanacak, yaş sınırı uygulanmayacak.
Dilekçesini martın herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. SSK'lı çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecek.
Sabah’ta yer alan habere göre, Mart ayında dilekçe verenler Nisan ayındaki Ramazan Bayramı nedeniyle 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle: