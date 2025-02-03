Aylık En Az 107 Bin 500 TL Maaşla Çalışacak Eleman Aranıyor: Tek Bir Şart Var

AYLIK 107 BİN TL MAAŞ VERİLECEK

İlan edilen pozisyonlar için yıllık maaş 29.273 sterlin (yaklaşık 1.290.000 TL yani aylık 107 bin 500 TL) olarak belirtilse de, bu maaşın yanı sıra konaklama, yemek, seyahat, iş kıyafetleri, araçlar ve eğitim dahil olmak üzere tüm yaşam masraflarının kurum tarafından karşılanacağı ifade edildi.

TEK BİR ŞART İSTENİYOR

İşe alınacak personelle yapılacak sözleşmelerin 6 ila 18 ay arasında değişen sürelerde olacağı ve "esnek" olarak nitelendirildiği belirtildi. Ancak, başarılı adayların İngiltere'de belirli eğitimlere katılmaları gerekecek. Bu durum, Birleşik Krallık dışında ikamet eden başvuru sahiplerinin İngiltere'de çalışma iznine sahip olmalarını gerektirecek.