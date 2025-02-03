Aylık En Az 107 Bin 500 TL Maaşla Çalışacak Eleman Aranıyor: Tek Bir Şart Var
Britanya Antarktika Araştırması (BAA), Antarktika'daki araştırma istasyonlarında çeşitli pozisyonlar için işe alım yaptığını duyurdu. İlan için tek bir şart aranırken, pozisyonlar için yıllık en az 29.273 sterlin maaş (yaklaşık 1.290.000 TL yani aylık 107 bin 500 TL) verileceği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Britanya Antarktika Araştırması (BAA), Antarktika'daki araştırma istasyonlarında görevlendirilmek üzere çeşitli pozisyonlar için eleman alımı yapacağını duyurdu. İlan edilen pozisyonlar için yıllık maaş 29.273 sterlin (yaklaşık 1.290.000 TL yani aylık 107 bin 500 TL) olarak belirtilse de, bu maaşın yanı sıra konaklama, yemek, seyahat, iş kıyafetleri, araçlar ve eğitim dahil olmak üzere tüm masraflar da kurum tarafından karşılanacak. İlgilenenlerin Britanya Antarktika Araştırması'nın resmi internet sitesini ziyaret ederek açık pozisyonları inceleyebileceği ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi alabileceği belirtildi.
3 AY İÇİNDE DAHA ÇOK İLAN AÇILACAK
BAA'nın işe alım ilanında deniz biyoloğu, sağlık ve güvenlik danışmanları, çeşitli mühendislik ve teknik pozisyonlar (teknisyenler, mühendisler, marangozlar, elektrikçiler, tesisatçılar), aşçılar gibi çok sayıda farklı rol bulunuyor. Kurum, önümüzdeki üç ay içinde daha fazla pozisyon için ilan yayınlayacağını bildirdi.
AYLIK 107 BİN TL MAAŞ VERİLECEK
İlan edilen pozisyonlar için yıllık maaş 29.273 sterlin (yaklaşık 1.290.000 TL yani aylık 107 bin 500 TL) olarak belirtilse de, bu maaşın yanı sıra konaklama, yemek, seyahat, iş kıyafetleri, araçlar ve eğitim dahil olmak üzere tüm yaşam masraflarının kurum tarafından karşılanacağı ifade edildi.
TEK BİR ŞART İSTENİYOR
İşe alınacak personelle yapılacak sözleşmelerin 6 ila 18 ay arasında değişen sürelerde olacağı ve "esnek" olarak nitelendirildiği belirtildi. Ancak, başarılı adayların İngiltere'de belirli eğitimlere katılmaları gerekecek. Bu durum, Birleşik Krallık dışında ikamet eden başvuru sahiplerinin İngiltere'de çalışma iznine sahip olmalarını gerektirecek.
ZORLU KIŞ KOŞULLARINDA NÜFUS BİN KİŞİYE KADAR DÜŞÜYOR
Antarktika'da yerli bir nüfus veya kalıcı yerleşim yeri bulunmuyor. Ancak bilim insanları, teknisyenler ve destek personeli, araştırma istasyonlarında dönüşümlü olarak görev yapıyorlar. Nüfus, yaz aylarında yaklaşık 5.000'e kadar yükselirken, zorlu kış koşulları nedeniyle bu sayı yaklaşık 1.000'e kadar düşüyor.