Aylık 4 Bin Euro Maaş Veriliyor, İmkanları Saymakla Bitmiyor! Duyan Sıraya Girdi

İlk başvuru dönemi 1 Eylül 2025’te başlayacak ve 1 Aralık 2025’te tamamlanacak. Bu çağrı sonucunda 33 araştırmacı desteklenecek. İkinci başvuru dönemi 3 Ağustos - 3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve yine 33 kişiye fon verilecek. Son çağrı ise 1 Temmuz - 1 Ekim 2027 tarihleri arasında yapılacak ve 34 bilim insanına daha destek sağlanacak.