Aylık 4 Bin Euro Maaş Veriliyor, İmkanları Saymakla Bitmiyor! Duyan Sıraya Girdi
Yurt dışına giden nitelikli araştırmacıların Türkiye’ye dönüşünü sağlamak amacıyla TÜBİTAK, kapsamlı destek içeren yeni bir programı devreye alıyor. “Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı – CoCirculation 3” adıyla hayata geçirilen proje, hem Türk hem de yabancı bilim insanlarını Türkiye’de akademik faaliyet yürütmeye teşvik edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Komisyonu'nun prestijli Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND fonu desteğiyle yürütülecek olan program kapsamında, üç yıl boyunca toplamda 100 araştırmacıya mali destek sağlanacak. Her yıl açılacak çağrılarla seçilecek adaylara kapsamlı bir mali paket sunulacak.
İlk başvuru dönemi 1 Eylül 2025’te başlayacak ve 1 Aralık 2025’te tamamlanacak. Bu çağrı sonucunda 33 araştırmacı desteklenecek. İkinci başvuru dönemi 3 Ağustos - 3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve yine 33 kişiye fon verilecek. Son çağrı ise 1 Temmuz - 1 Ekim 2027 tarihleri arasında yapılacak ve 34 bilim insanına daha destek sağlanacak.
4 BİN EURO MAAŞ VE GENİŞ İMKANLAR
Program kapsamında araştırmacılara sadece maaş değil, çeşitli kalemlerde ek destekler de sunulacak. TÜBİTAK tarafından açıklanan maddi destek paketi şöyle:
Aylık 3.980 Euro maaş,
600 Euro aile yardımı,
1.000 Euro araştırma, eğitim ve iş ağı kurma fonu,
250 Euro bireysel eğitim desteği,
130 Euro ev sahibi kuruma katkı payı,
50 Euro seyahat desteği.