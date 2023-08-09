Aylığı bağlanmayan EYT'liler dikkat: Sebebi bunlardan biri olabilir!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından 3 Mart itibarıyla başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşa emekli aylığı bağlandı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, aylık bağlanmayan EYT'lilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart'ta müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.
Emekliği aylığı bağlanmayan EYT'liler yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "EYT’liler mart sonu itibarıyla emekli olmak için dilekçelerini verdiler. Dilekçe verildikten sonraki ay EYT’liler emekliliğe hak kazanabiliyorlardı. EYT’lilerin nisanda emekli olması beklenirken, bazı sebeplerden dolayı emeklilikleri gecikti" dedi.
Bayram, açıklamalarının devamında şunları söyledi: -Bunun sebebi o vatandaşlarımızın başka şehirlerde, iş yerlerinde olan çalışmaları, dosyalarında gözükmemesidir. Bundan dolayı başka SGK İl Müdürlükleri’ne yazı yazıldığı ve bu dosyalar beklendiği için emeklilikleri gecikmiş durumda.
-EYT’liler arasında eksik prim günleri olanlar varsa emekli olamıyorlar. 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında primi olanlar emekli olabilecekler. Burada e-Devlet üzerinden bakarak eksik olan prim günlerini tamamlayarak emekli olabilirler.