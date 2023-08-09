Aylığı bağlanmayan EYT'liler dikkat: Sebebi bunlardan biri olabilir!

Bayram, açıklamalarının devamında şunları söyledi: -Bunun sebebi o vatandaşlarımızın başka şehirlerde, iş yerlerinde olan çalışmaları, dosyalarında gözükmemesidir. Bundan dolayı başka SGK İl Müdürlükleri’ne yazı yazıldığı ve bu dosyalar beklendiği için emeklilikleri gecikmiş durumda.