Ayda Bir Kez Çamaşır Makinenize Bunu Yapın, Binlerce Liralık Masraftan Kurtulun!

ZAMANLA HATA VERİYOR

Çamaşır makinelerinin uzun ömürlü olması ve yıllarca sorunsuz çalışması için bazı bakımlarını yapmak gerekiyor. Kıyafetlerden çıkan kirli sular ve deterjanlarla sürekli bir şekilde çalışan çamaşır makinesinin suyunu boşaltmak küf ve bakteri oluşumlarının da önüne geçer. Düzenli olarak bakımı yapılmayan çamaşır makineleri hata kodları verebilir ve düzgün çalışmaz.

Çamaşır makinesinin temizliğinde dikkat edilmesi gerekenlerden biri de devre ortasında makinenin suyla dolması sorunudur. Bu suyun boşaltılması cihazın ömrü açısından önemlidir.