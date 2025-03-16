Ayda Bir Kez Çamaşır Makinenize Bunu Yapın, Binlerce Liralık Masraftan Kurtulun!
Evlerin vazgeçilmez beyaz eşyalarının başında gelen çamaşır makineleri, her elektronik cihazda olduğu gibi bakım gerektiren eşyalardır. Çamaşır makinesinin ömrünü uzatmak için düzenli temizliğini yapmak büyük önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çamaşır makinesinin düzenli bir şekilde çalışması ve uzun ömürlü olabilmesi için temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Çamaşır makinesi temizliğinde dikkat edilmesi gerekenlerden biri de suyunun boşaltılması ve diğer bakımlarının yapılması. Peki çamaşır makinesi bakımı nasıl yapılır?
ZAMANLA HATA VERİYOR
Çamaşır makinelerinin uzun ömürlü olması ve yıllarca sorunsuz çalışması için bazı bakımlarını yapmak gerekiyor. Kıyafetlerden çıkan kirli sular ve deterjanlarla sürekli bir şekilde çalışan çamaşır makinesinin suyunu boşaltmak küf ve bakteri oluşumlarının da önüne geçer. Düzenli olarak bakımı yapılmayan çamaşır makineleri hata kodları verebilir ve düzgün çalışmaz.
Çamaşır makinesinin temizliğinde dikkat edilmesi gerekenlerden biri de devre ortasında makinenin suyla dolması sorunudur. Bu suyun boşaltılması cihazın ömrü açısından önemlidir.
TIKANIKLIK YAPIYOR, HASARA SEBEP OLUYOR
Her çamaşır makinesinin temizlik uygulaması farklı olabilir ancak çoğunlukla makinenin arkasına yerleştirilmiş olan tahliye hortumuyla bu işlem yapılabilir.
Zaman içerisinde kirden, kıyafet tozlarından ve deterjan kalıntılarından dolayı tıkanabilen veya bağlantı yerinde gevşeklik olan tahliye boruları, makinenin suyunun boşaltmasını zorlayabilir. Çamaşır makinesi tahliye hortumunu düzenli olarak kontrol etmek gerekiyor. Sıcak bölgelerde bu bölümler aylık olarak temizlenmesi gerekirken, daha kuru bölgelerde 6 aya kadar bakım yapılması mümkündür.