Avrupa'da yaşayan milyonları ilgilendiriyor: Emeklilikte çalışmanın önü açılıyor!
Türkiye’den emekli olan gurbetçi vatandaşların Avrupa’da çalışabilmesinin önü açılıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ümit Özoğlu, “Avrupa’da yaşayan vatandaşların Türkiye’den emekli olup Avrupa’da da çalışabilmelerinin önü açılıyor” dedi.
Avrupa’da yaşayan ve Türkiye’den emekli aylığı alan vatandaşların yurtdışında çalışabilmesinin önü açılacak.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ümit Özoğlu, “Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa’ya gittiği tarihten bu zamana kadar Türkiye’deki yurtdışı borçlanmalarını yapıp emekli olmasının bir hakkı vardır. Bu haktan yararlanıp emekli olduktan sonra Avrupa’daki vatandaşlarımız Türkiye’den aylık alırken, Avrupa’daki aylıklarını alamamaktalardı. Yani Avrupa’da çalışamamaktalardı. 45 yıl önce bu yasa kaldırılmıştı, 45 yıl sonra tekrar günümüzde Avrupa’da yaşayan vatandaşların Türkiye’den emekli olup Avrupa’da da çalışabilmelerinin önü açılıyor” ifadelerini kullandı.
"BAĞKUR VE SSK AYLIKLARI EŞİTLENDİ"
Özoğlu, şu anda en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olduğunu hatırlatarak, “Eskiden BAĞKUR aylıkları düşük oluyordu. SSK aylıkları daha yüksek oluyordu. Ama şu anda BAĞKUR aylığı ve SSK aylığı eşitlenmiş durumda. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olmakla beraber, şu anki gündemde de emekli prim gün sayılarının da eşitleneceği söz konusu” açıklamalarında bulundu.
"MAVİ KARTLA BORÇLANMA İMKANI"
Mavi kartlı vatandaşların, sadece 18 yaşından sonraki Türk vatandaşlığındaki çalıştıkları süreleri veya ev hanımı olduğu sürelerini borçlanabildiklerinin altını çizen Özoğlu, “Artık vatandaşlarımızın mavi kartla geçirdikleri yani Türk vatandaşlığından çıktıkları tarihlerinin de borçlanması imkanı geliyor” diye konuştu.