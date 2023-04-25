Avrupa'da yaşayan milyonları ilgilendiriyor: Emeklilikte çalışmanın önü açılıyor!

"BAĞKUR VE SSK AYLIKLARI EŞİTLENDİ"

Özoğlu, şu anda en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olduğunu hatırlatarak, “Eskiden BAĞKUR aylıkları düşük oluyordu. SSK aylıkları daha yüksek oluyordu. Ama şu anda BAĞKUR aylığı ve SSK aylığı eşitlenmiş durumda. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olmakla beraber, şu anki gündemde de emekli prim gün sayılarının da eşitleneceği söz konusu” açıklamalarında bulundu.