Attığı imzayla hiçbir hakkını alamamıştı: İşten çıkarılan çalışanla ilgili emsal karar
İstifa ettirildiğini öne süren işçi, mağdur olduğunu belirterek işe iade davası açtı. İş Mahkemesi'nden eli boş dönen mağdur işçiye Bölge Adliye Mahkemesi'nden sevindiren bir karar geldi.
Dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs pandemisi (Kovid-19 döneminde patronunun 'istifa et' baskısına dayanamayan işçi, istifasını imzalamak zorunda kaldı.
İş Mahkemesi'nin kapısını çalan mağdur işçi, 2007-17/03/2020 tarihleri arasında çalıştığını, Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek işçilerinin bir kısmının ücretsiz izne, kabul etmeyen işçilerin ise istifaya zorlandığını öne sürdü.
13 yıl gibi uzun bir süre çalışan davacı, bütün haklarından feragat ederek istifa etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu beyan ederek, feshin geçersiz olduğunun tespiti ile işe iadesine karar verilmesini talep etti.
PATRON: ZORLA İSTİFA DİLEKÇESİ ALINDIĞI DOĞRU DEĞİL
Mahkemede savunma yapan davalı patron; davacının 17/03/2020 tarihli dilekçe ile istifa ettiğini, işveren feshi olmadığını, pandemi ilanı sonrasında kısa çalışma ödeneğine başvuru yapıldığını, zorla istifa dilekçesi alındığı iddiasının doğru olmadığını beyan ederek, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.