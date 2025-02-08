ATM'ye Giden Vazgeçecek: EFT, FAST ve Havale Ücretlerine Zam!

Kredi kartı aidatlarından nakit avans çekimlerine, EFT ve FAST işlemlerinden kart yenileme ücretlerine kadar birçok hizmetin maliyeti arttı. Peki, banka işlem ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar…

İŞLEM ÜCRETLERİNE ZAM

Bankalar, sundukları hizmetler karşılığında belirli oranlarda ücret alırken, bu masrafların her yıl tüketici enflasyonu (TÜFE) doğrultusunda artırıldığı biliniyor. Özellikle kredi kartı aidatları, para transfer işlemleri ve ATM hizmetleri gibi kalemlerde önemli güncellemeler yapıldı.