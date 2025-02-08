ATM'ye Giden Vazgeçecek: EFT, FAST ve Havale Ücretlerine Zam!
Bankalar, 1 Şubat itibarıyla birçok işlem kaleminde ücret ve komisyonlarını güncelledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartı aidatlarından nakit avans çekimlerine, EFT ve FAST işlemlerinden kart yenileme ücretlerine kadar birçok hizmetin maliyeti arttı. Peki, banka işlem ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar…
İŞLEM ÜCRETLERİNE ZAM
Bankalar, sundukları hizmetler karşılığında belirli oranlarda ücret alırken, bu masrafların her yıl tüketici enflasyonu (TÜFE) doğrultusunda artırıldığı biliniyor. Özellikle kredi kartı aidatları, para transfer işlemleri ve ATM hizmetleri gibi kalemlerde önemli güncellemeler yapıldı.
FAST İŞLEM ÜCRETLERİ
Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve 7/24 para transferi imkânı sağlayan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde, günlük işlem limiti 100 bin TL’ye yükseltildi. Ancak bu hizmetin ücretlendirmesi de değişti.
FAST ÜCRETLERİ (MOBİL/İNTERNET BANKACILIĞI):
1 - 6.300 TL arası: 6,39 TL
6.300 - 304.800 TL arası: 12,80 TL
304.801 TL ve üstü: 159,97 TL
FAST ÜCRETLERİ (ATM ÜZERİNDEN):
1 - 6.300 TL arası: 22,33 TL
6.300 - 304.800 TL arası: 44,68 TL
304.801 TL ve üstü: 319,95 TL
ŞUBE VEYA ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN HAVALE:
1 - 6.300 TL arası: 31,98 TL
6.300 - 304.800 TL arası: 63,99 TL
304.801 TL ve üstü: 639,90 TL
KREDİ KARTI AİDATLARI ARTTI
Kredi kartı aidatları, bankacılık hizmetleri içinde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Yeni ücretlendirmeye göre;
Standart kredi kartı aidatları 600 TL’den başlayarak 1.200 TL’yi aşabiliyor.
Ek kartlar için aidat 250 - 300 TL arasında değişiyor.
Kart yenileme ücreti kayıp veya çalıntı durumunda ilk iki yenilemede ücretsiz olurken, üçüncü yenilemede 80 - 150 TL arasında ücret kesiliyor.
Banka kartı yenileme ücreti ise yaklaşık 50 TL olarak belirlendi.
KAMU BANKALARI DAHA DÜŞÜK ÜCRETLENDİRME UYGULUYOR
Özel bankalara kıyasla, kamu bankalarının işlem ücretlerini daha düşük seviyelerde tuttuğu belirtiliyor. Özellikle kart aidatları ve havale/EFT masraflarında kamu bankaları, müşterilerine daha uygun fiyatlar sunuyor.