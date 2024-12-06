ATM'ye Giden Emekli Şoke Olacak: SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Hazırlıklı Olun' Diyerek Açıkladı

ATM'YE GİDEN EMEKLİLER ŞOK OLACAK

"Ocak ayında emekli aylığını almak için bankamatiğe gidip kartını sokup şok yaşayacak 3 - 3,5 milyon kişi olacak. Allah Allah diyecekler ne oldu böyle? Zamdan bahsediyorlar... Hayırdır da demeyecekler direkt 12 bin 500 lirayı görecekler" diyen Erdursun, "Bu nedenle ya ben zaten 12 bin 500 alıyordum yine 12 bin 500 lira diyecekler. Çünkü kök aylıklara yüzde 17 enflasyon farkı verilecek. Kök aylığa yüzde 17 yansıdıktan sonra 10 bin 700 liraya kadar kök aylığı olan kişilerin yine enflasyon farkı almış haliyle aylıkları 12 bin 500 liranın altında kalır. 4,5 milyon kişi 12 bin 500 lira ve 12 bin 500 liranın altında alıyor, dul yetimler 12 bin 500 liranın altında da alıyor" açıklamasında bulundu.

Erdursun ayrıca aradaki farkın düzeltme işlemi olduktan sonra şubat ayında verileceğini belirtti.