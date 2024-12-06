ATM'ye Giden Emekli Şoke Olacak: SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Hazırlıklı Olun' Diyerek Açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekliye hazır olun diyerek kötü haberi duyurdu. "Ocak ayında emekli aylığını almak için bankamatiğe gidip kartını sokup şok yaşayacak 3 - 3,5 milyon kişi olacak" diyen Erdursun, ocak ayında emeklilerin maaşlarında beklenen artışı göremeyebileceklerini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, Ocak ayındaki maaşlarına yapılacak zammı heyecanla bekliyor. Ancak SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekliyi maaşlara yapılacak zamlarla ilgili uyardı. Erdursun, "Ocak ayında emekli aylığını almak için bankamatiklere giden 3 ila 3,5 milyon kişi şok yaşayacak" dedi.
OCAK AYINDA EMEKLİLER ARTIŞ GÖREMEYECEK
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merak etmeye başladı. Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olduğunun altını çizen Erdursun, ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte bu rakamın 15 bin liraya yükselmesi beklediğini belirtti. Ancak bu artışın Şubat ayında gerçekleşebileceğini belirten uzman, Ocak ayında emeklilerin maaşlarında beklenen artışı göremeyebileceklerini ifade etti.
Bunun nedeni olarak, kök aylıklara yapılacak zam oranının düşük olması ve bazı emeklilerin bu zamdan tam olarak yararlanamayacak olmasını gösteren Erdursun, "Emekli aylıklarına 3 Ocak 2025'te son enflasyon verileri açıklandığında yüzde kaç oranında enflasyon farkı verileceği belli olacak. Enflasyon açıklandı 5 aylık enflasyon verileri belli oldu yüzde 14.57 ama ben 3 Ocak'ta enflasyon açıklandığında yüzde 17 gibi enflasyon farkının verileceğini düşünüyorum. Geçen ay yapmış olduğumuz programlarda da ben 3 Ocak'ta 2025'te yüzde 17 gibi enflasyon farkı çıkar demiştim" dedi.
15 BİN LİRAYA TAMAMLANACAK
Erdursun, "Hazine destekli bir düzenleme yapılacak artık enflasyondan ayrı, Sosyal Güvenlik Kurumuyla alakalı olmayan, Hazine destekli en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liranın kaça tamamlanacağı konusunda yasal bir düzenleme yapıldıktan sonra 12 bin 500 lira diyelim ki 15 bin lira oldu, bu durumda da yüzde 17 kök aylıklarına enflasyon farkı aldıktan sonra o kişilerin aylığı kaç lira oluyorsa işte 15 bin lira yaparlarsa 15 bin liranın altında kalacaksa 15 bin liraya tamamlanacak" dedi.
ATM'YE GİDEN EMEKLİLER ŞOK OLACAK
"Ocak ayında emekli aylığını almak için bankamatiğe gidip kartını sokup şok yaşayacak 3 - 3,5 milyon kişi olacak. Allah Allah diyecekler ne oldu böyle? Zamdan bahsediyorlar... Hayırdır da demeyecekler direkt 12 bin 500 lirayı görecekler" diyen Erdursun, "Bu nedenle ya ben zaten 12 bin 500 alıyordum yine 12 bin 500 lira diyecekler. Çünkü kök aylıklara yüzde 17 enflasyon farkı verilecek. Kök aylığa yüzde 17 yansıdıktan sonra 10 bin 700 liraya kadar kök aylığı olan kişilerin yine enflasyon farkı almış haliyle aylıkları 12 bin 500 liranın altında kalır. 4,5 milyon kişi 12 bin 500 lira ve 12 bin 500 liranın altında alıyor, dul yetimler 12 bin 500 liranın altında da alıyor" açıklamasında bulundu.
Erdursun ayrıca aradaki farkın düzeltme işlemi olduktan sonra şubat ayında verileceğini belirtti.