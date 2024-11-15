ATM'lerde 4 Haneli Şifre Kullanılmasının Sırrı Çözüldü: İlk Kez Duyacaksınız

ATM'LERDE ŞİFRELER NEDEN 4 HANELİ?

ATM'lerdeki PIN kodları dört değil altı haneli olarak tasarlanacaktı. Ancak iddiaya göre ATM'lerin mucidi John Shepherd-Barron'un eşi, 6 haneli bir şifreyi hatırlamakta zorlandı. Bu nedenle mucit karısına göre bir sistem geliştirdi ve böylelikle şifre uzunluğu 4 haneye düşürüldü. Tüm dünyadaki ATM'lerde bu sistem standart hale geldi ve PIN kodları dört haneli oldu.