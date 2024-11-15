ATM'lerde 4 Haneli Şifre Kullanılmasının Sırrı Çözüldü: İlk Kez Duyacaksınız
Günümüzde bankacılık işlemlerini kolaylaştıran en önemli araçlardan biri olan ATM'lerde 4 haneli şifre kullanmamızın altındaki sır çözüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Günümüzde bankacılık işlemlerini kolaylaştıran en önemli araçlardan biri olan ATM'ler, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artık nakit ihtiyacımızı gidermek, faturalarımızı ödemek veya bakiyemizi kontrol etmek için uzun kuyruklar beklemeye gerek yok. 7/24 hizmet veren ATM'ler sayesinde istediğimiz zaman ve yerde bankacılık işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Peki neden tüm ATM'lerde 4 haneli şifre kullanıyoruz hiç merak ettiniz mi? Aslında bu karar, ATM'lerin mucidi ve eşinin yaşadığı basit bir olaydan doğmuş.
ATM'lerde 4 haneli şifrelerin kullanılmasının temel nedeni aslında ATM'nin icat edildiği yıllara yani oldukça geçmişe dayanıyor. Amaç kullanıcıların şifrelerini kolayca hatırlamalarını sağlamak ve işlemleri hızlandırmak olsa da ATM mucidinin bu kararı almasının altında tamamen karısı yatıyor.
ATM'LERDE ŞİFRELER NEDEN 4 HANELİ?
ATM'lerdeki PIN kodları dört değil altı haneli olarak tasarlanacaktı. Ancak iddiaya göre ATM'lerin mucidi John Shepherd-Barron'un eşi, 6 haneli bir şifreyi hatırlamakta zorlandı. Bu nedenle mucit karısına göre bir sistem geliştirdi ve böylelikle şifre uzunluğu 4 haneye düşürüldü. Tüm dünyadaki ATM'lerde bu sistem standart hale geldi ve PIN kodları dört haneli oldu.