ATM'lerin Hepsi Değişiyor: Artık Yeni ATM'lerde Bu Özellik Olacak

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATM'LER GELİYOR

Geleneksel ATM cihazlarında para yatırma ve çekme bölümlerinde yer alan iki bağımsız bölüm bulunurken, cihazlara yatırılan paralar, para çekecek müşterilerin kullanımına sunulamıyordu. Bu sıkıntıları hafifletmek isteyen bankalar, başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde olmak üzere, daha modern ve işlevsel geri dönüşümlü ATM cihazlarına geçiş yapmaya başladı.