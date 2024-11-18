ATM'lerin Hepsi Değişiyor: Artık Yeni ATM'lerde Bu Özellik Olacak
Yüksek enflasyonun etkisiyle nakit ihtiyacı artarken, bankalar ATM'lerde köklü bir değişikliğe gidiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerine yeni nesil ATM'ler kurulacak. Yeni ATM'lerin özellikleri belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek enflasyonun etkisiyle nakit ihtiyacı artarken, bankalar ATM'lerde köklü bir değişikliğe gidiyor. Geleneksel ATM'lerin yerini, para yatırma ve çekme işlemlerini tek bir cihazda birleştiren yeni nesil ATM'ler alacak.
Türkiye'de enflasyon artarken, bankaların ATM'lere nakit finansmanı giderek zorlaştı. Türk lirasındaki değer kaybı ve artan nakit ihtiyacıyla, piyasada dolaşıma sokulan nakdin tamamına yakınının 200 TL'lik banknotlardan oluşurken, bu durum bankacılık sektöründe büyük sorunlar yaşanmasına yol açıyor.
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATM'LER GELİYOR
Geleneksel ATM cihazlarında para yatırma ve çekme bölümlerinde yer alan iki bağımsız bölüm bulunurken, cihazlara yatırılan paralar, para çekecek müşterilerin kullanımına sunulamıyordu. Bu sıkıntıları hafifletmek isteyen bankalar, başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde olmak üzere, daha modern ve işlevsel geri dönüşümlü ATM cihazlarına geçiş yapmaya başladı.
Yeni ATM'ler, eski ATM'lere kıyasla daha pahalı olmasına rağmen, hem işlemler daha hızlı yapılacak hem de yatırılan paraların başka müşteriler tarafından çekilebilmesine olanak sağlayacak. Böylelikle ATM'lerde yaşanan banknot krizi sona erecek.
Yeni nesil ATM'lerde, para yatırma ve çekme işlemleri için tek bir bölme bulunacak. Müşteriler, bu bölmeye paralarını yerleştirdikten sonra işlem tamamlanacak. Yatırılan paralar, hemen sistemde kullanıma sunulacak ve diğer müşterilerin çekme işlemlerinde kullanılacak.
TÜRKİYE GENELİNDE HIZLA YAYILIYOR
Bu dönüşüm, başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye genelinde hızla yayılıyor. Bankalar, şube ağlarını bu yeni nesil ATM'lerle güncelliyor.