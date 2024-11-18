ATM'lerin Hepsi Değişiyor: Artık Yeni ATM'lerde Bu Özellik Olacak

Yüksek enflasyonun etkisiyle nakit ihtiyacı artarken, bankalar ATM'lerde köklü bir değişikliğe gidiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerine yeni nesil ATM'ler kurulacak. Yeni ATM'lerin özellikleri belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

ATM Banka Bankacılık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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ATM'lerin Hepsi Değişiyor: Artık Yeni ATM'lerde Bu Özellik Olacak - Resim: 1

Yüksek enflasyonun etkisiyle nakit ihtiyacı artarken, bankalar ATM'lerde köklü bir değişikliğe gidiyor. Geleneksel ATM'lerin yerini, para yatırma ve çekme işlemlerini tek bir cihazda birleştiren yeni nesil ATM'ler alacak.

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ATM'lerin Hepsi Değişiyor: Artık Yeni ATM'lerde Bu Özellik Olacak - Resim: 2

Türkiye'de enflasyon artarken, bankaların ATM'lere nakit finansmanı giderek zorlaştı. Türk lirasındaki değer kaybı ve artan nakit ihtiyacıyla, piyasada dolaşıma sokulan nakdin tamamına yakınının 200 TL'lik banknotlardan oluşurken, bu durum bankacılık sektöründe büyük sorunlar yaşanmasına yol açıyor.

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ATM'lerin Hepsi Değişiyor: Artık Yeni ATM'lerde Bu Özellik Olacak - Resim: 3

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATM'LER GELİYOR

Geleneksel ATM cihazlarında para yatırma ve çekme bölümlerinde yer alan iki bağımsız bölüm bulunurken, cihazlara yatırılan paralar, para çekecek müşterilerin kullanımına sunulamıyordu. Bu sıkıntıları hafifletmek isteyen bankalar, başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde olmak üzere, daha modern ve işlevsel geri dönüşümlü ATM cihazlarına geçiş yapmaya başladı.

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ATM'lerin Hepsi Değişiyor: Artık Yeni ATM'lerde Bu Özellik Olacak - Resim: 4

Yeni ATM'ler, eski ATM'lere kıyasla daha pahalı olmasına rağmen, hem işlemler daha hızlı yapılacak hem de yatırılan paraların başka müşteriler tarafından çekilebilmesine olanak sağlayacak. Böylelikle ATM'lerde yaşanan banknot krizi sona erecek.

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ATM'lerin Hepsi Değişiyor: Artık Yeni ATM'lerde Bu Özellik Olacak - Resim: 5

Yeni nesil ATM'lerde, para yatırma ve çekme işlemleri için tek bir bölme bulunacak. Müşteriler, bu bölmeye paralarını yerleştirdikten sonra işlem tamamlanacak. Yatırılan paralar, hemen sistemde kullanıma sunulacak ve diğer müşterilerin çekme işlemlerinde kullanılacak.

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ATM'lerin Hepsi Değişiyor: Artık Yeni ATM'lerde Bu Özellik Olacak - Resim: 6

TÜRKİYE GENELİNDE HIZLA YAYILIYOR

Bu dönüşüm, başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye genelinde hızla yayılıyor. Bankalar, şube ağlarını bu yeni nesil ATM'lerle güncelliyor.

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