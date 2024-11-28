ATM'lerde Yeni Dönem: Bankalara Son Dakika Talimat Gönderildi

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, tüm ATM'lerde gerekli kontrollerin yapılacağı ve güncellemelerin gerçekleştirileceği belirtildi. ATM güncellemeleri ile ilgili bankalara gerekli kontrollerin hızlıca sağlanması konusunda talimat gönderildi. ATM'lerde yapılacak yazılım ve donanım güncellemeleri sırasında döviz yatırma ve çekme işlemlerinde kısa süreli kesintilere neden olabileceği belirtildi.