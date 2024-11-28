ATM'lerde Yeni Dönem: Bankalara Son Dakika Talimat Gönderildi
Sahte dolarların ortaya çıkması, döviz piyasasında kriz meydana getirdi. Sahte paraların, ATM'lerde sorunlara yol açması üzerine yetkililer harekete geçti. Bankalara ATM güncellemeleri ile ilgili gerekli kontrollerin hızlıca sağlanması konusunda son dakika talimat gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de dolaşıma sürülen sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar, döviz piyasasında büyük bir karışıklığa neden oldu. Sahte paraların, gelişmiş para sayma makinelerini bile kandırması ve ATM'lerde sorunlara yol açması üzerine yetkililer harekete geçti.
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, tüm ATM'lerde gerekli kontrollerin yapılacağı ve güncellemelerin gerçekleştirileceği belirtildi. ATM güncellemeleri ile ilgili bankalara gerekli kontrollerin hızlıca sağlanması konusunda talimat gönderildi. ATM'lerde yapılacak yazılım ve donanım güncellemeleri sırasında döviz yatırma ve çekme işlemlerinde kısa süreli kesintilere neden olabileceği belirtildi.
GÜNCELLEMELER 7-10 GÜN İÇİNDE SONA ERECEK
Uzmanlara göre, ATM güncellemelerinin ortalama 7 ile 10 gün sürebileceği belirtildi. Güncellemenin ardından ATM'lerde yeni dönem başlayacak. Böylelikle güncelleme ile birlikte ATM'ler sahte dolarları anında tespit edebilecek.
Güncelleme sürecinde müşterilerin bankalarının internet sitelerinden veya mobil uygulamalarından güncel bilgilere ulaşmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, ATM'lerde yaşanacak kesintiler sırasında müşterilerin mobil bankacılık uygulamaları veya kredi kartları ile ödeme yapabilecekleri hatırlatıldı.