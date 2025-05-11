ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok
Bankacılık teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, ATM’leri yalnızca para çekme ve yatırma noktaları olmaktan çıkararak çok yönlü hizmet sunan cihazlar haline getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kullanıcılar, kredi başvurusundan fatura ödemelerine kadar pek çok işlemi banka şubesine gitmeden kolayca tamamlayabiliyor. Ancak bu imkanların tam anlamıyla kullanılabilmesi için kullanıcıların ATM’lerin sunduğu özellikleri yakından tanıması gerekiyor.
BANKA İŞLEMLERİ ARTIK DAHA ERİŞİLEBİLİR
Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen ATM’ler, özellikle acil nakit ihtiyaçlarında sıkça tercih edilen bir çözüm sunuyor. Zamanla artan teknolojik kapasitesi sayesinde, bu cihazlar üzerinden çok daha fazla bankacılık işlemi gerçekleştirmek mümkün hale geldi. Pek çok kullanıcı ise halen ATM’lerin tüm hizmetlerinden haberdar değil.
ATM’LERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SUNDUĞU HİZMETLER
İlk kez 1967 yılında Londra’da faaliyete geçen ATM’ler, Türkiye’de 1980’li yılların ortalarında kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise sadece büyük şehirlerde değil, kırsal bölgelerde ve küçük yerleşim alanlarında bile yaygın şekilde kullanılabiliyor.
ATM’ler aracılığıyla yapılabilen başlıca işlemler şöyle sıralanıyor:
Para çekme ve para yatırma
Hesap bakiyesi sorgulama
Elektrik, su, doğalgaz ve internet gibi faturaların ödenmesi
Kredi kartı borcunun ödenmesi
Kredi başvurusu ve kredi kartı limit artırımı işlemleri
IBAN olmaksızın cep telefonu numarası ile para gönderme
QR kod ile hızlı işlem gerçekleştirme
YENİ NESİL GÜVENLİK UYGULAMALARI DEVREYE GİRİYOR
Bazı bankalar, ATM kullanımını daha güvenli hale getirmek amacıyla biyometrik doğrulama teknolojilerini devreye almayı planlıyor. Yüz tanıma ve avuç içi okuma gibi yöntemlerle kullanıcı doğrulaması yapılarak işlemler daha güvenli bir ortamda gerçekleştirilebilecek.
DOLANDIRICILIK RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINMALI
ATM’lerin sunduğu kolaylıkların yanı sıra, uzmanlar dolandırıcılık vakalarına karşı da uyarıda bulunuyor. Özellikle kart kopyalama gibi yöntemlere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Kart yuvasında herhangi bir oynama olup olmadığının kontrol edilmesi, şifre girilirken el veya cüzdanla ekranın kapatılması ve şüpheli cihazların banka yetkililerine bildirilmesi, kullanıcıların güvenliğini artırmak için önemli adımlar arasında yer alıyor.