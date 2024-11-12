ATM'lerde Para Çekme İşlemlerinde Yeni Karar: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek
Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve enflasyonun yükselmesi, bankaların ATM politikalarında köklü değişikliklere gitmesine neden oldu. 1 Ocak tarihi itibariyle ATM'lerde para çekme limitlerinde yeniden değişiklik yapılacak.
Yüksek enflasyonun etkisiyle Türk Lirası'nın değer kaybı, vatandaşların günlük hayatını derinden etkilemeye devam ediyor. Özellikle nakit para kullanımında yaşanan sıkıntılar, bankaların ATM politikalarındaki değişikliklerle daha da belirginleşiyor.
Bir zamanlar cüzdanlarımızda rahatlıkla taşıdığımız küçük banknotlar, günümüzde ATM'lerde nadir bulunuyor. Yüksek enflasyonun etkisiyle bankaların büyük çoğunluğu, ATM'lerinde 10, 20, 50 ve 100 TL gibi düşük değerdeki banknotların kullanımını kısıtladı.
Bu durum, vatandaşları daha yüksek tutarlarda para çekmeye yöneltse de, bankaların belirlediği günlük para çekme limitleri yeni bir sorun olarak ortaya çıktı. 1 Ocak itibariyle ATM'lerde para çekme limitlerinde yeniden değişiklik yapılacak.
ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİ
Birçok banka, günlük komisyonsuz para çekme limitini kart ile 10 bin TL QR kod ile 10 bin TL gibi düşük bir seviyede tutuyor. Oysa enflasyonun artmasıyla birlikte vatandaşların günlük harcamaları da yükseldi. Bu durum, özellikle büyük alışverişlerde veya ödemelerde vatandaşları zor durumda bırakıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 7.000 TL üzeri alışverişlerde kart kullanımını zorunlu hale getirmesiyle birlikte, nakit para ihtiyacı daha da önem kazandı.
LİMİTLER YÜZDE 50 ARTACAK
Bankalar, yeni yılda para çekme limitlerinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sektör kaynaklarına göre, günlük para çekme limitleri yüzde 50 oranında artırılarak, vatandaşların ihtiyaçları daha iyi karşılanmaya çalışılacak. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bankaların para çekme limitlerindeki artış, vatandaşların bir nebze de olsa rahatlamasını sağlayacak gibi görünse de, yüksek enflasyonun yarattığı temel sorunlar devam ettiği sürece nakit para kullanımındaki sıkıntılar tamamen ortadan kalkmayacak gibi görünüyor.