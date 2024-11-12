ATM'lerde Para Çekme İşlemlerinde Yeni Karar: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek

ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİ

Birçok banka, günlük komisyonsuz para çekme limitini kart ile 10 bin TL QR kod ile 10 bin TL gibi düşük bir seviyede tutuyor. Oysa enflasyonun artmasıyla birlikte vatandaşların günlük harcamaları da yükseldi. Bu durum, özellikle büyük alışverişlerde veya ödemelerde vatandaşları zor durumda bırakıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 7.000 TL üzeri alışverişlerde kart kullanımını zorunlu hale getirmesiyle birlikte, nakit para ihtiyacı daha da önem kazandı.