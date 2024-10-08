ATM'ler Kırmızı Alarm Verdi: Tüm Bankalar Diken Üstünde

Milyonlarca vatandaşın 7/24 kullanabildiği ATM'ler kırmızı alarm verdi. Bankalar, ATM’lerdeki nakde yetişemiyor.

Kaynak: Ekonomim

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Bankacılık Banka
ATM'ler Kırmızı Alarm Verdi: Tüm Bankalar Diken Üstünde - Resim: 1

2015-2024 yılları arasında Türkiye'deki banka ATM'lerinin sayısal artışı, piyasalardaki nakit ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldı. Banknot miktarındaki büyüme yaşanmazken, enflasyonun etkisiyle fiyatlar artmaya devam etti.

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ATM'ler Kırmızı Alarm Verdi: Tüm Bankalar Diken Üstünde - Resim: 2

Bu durum, ATM'lere sürekli nakit doldurma gereksinimini doğurarak maliyetleri artırdı. Son dönemde sosyal medya üzerinden ATM'lere yönelik şikayetlerde bir artış gözlemleniyor; enflasyonun bu şikayetlerin önemli bir nedeni olduğu belirtiliyor.

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ATM'ler Kırmızı Alarm Verdi: Tüm Bankalar Diken Üstünde - Resim: 3

ATM'LER KIRMIZI ALARM VERDİ

2015 yılında en büyük banknotun 200 TL olmasıyla birlikte, banka ve kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim işlemlerinin işlem başına tutarı büyük bir artış gösterdi. 2015 yılında, banka kartlarıyla yapılan işlemlerin ortalaması 410 TL iken, 2024 yılı itibarıyla bu rakam yüzde 523 oranında artarak 2.553 TL'ye ulaştı.

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ATM'ler Kırmızı Alarm Verdi: Tüm Bankalar Diken Üstünde - Resim: 4

ATM'LERDE NE KADAR PARA BULUNUYOR?

Her bir ATM'nin içinde ortalama 4 adet kaset bulunduğu ve her kasette yaklaşık 3.800 banknot olduğu varsayıldığında, bir ATM'de toplamda 15.200 banknot bulunuyor. Tüm ATM'ler tam dolu olduğunda 2015 yılında toplam 46 milyar 133 milyon TL'ye ihtiyaç duyulurken, Ağustos 2024 itibarıyla bu rakam yüzde 120 artışla 101 milyar 279 milyon TL’ye çıkıyor.

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ATM'ler Kırmızı Alarm Verdi: Tüm Bankalar Diken Üstünde - Resim: 5

ATM NAKİT DOLUM SÜRESİ KISALDI

Ülkedeki ATM'lerin nakit dolum ihtiyacı da hızla artıyor. 2015 yılında ortalama 26 kez dolum yapılması gerekirken, 2024'te bu ihtiyaç 109'a yükseldi. Bu durum, ATM'lerin daha hızlı boşaldığını ve dolum sürelerinin kısaldığını gösteriyor.

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ATM'ler Kırmızı Alarm Verdi: Tüm Bankalar Diken Üstünde - Resim: 6

Türkiye'de ATM'lerin nakit yönetimi, artan işlem hacmi ve enflasyon karşısında önemli bir sorun haline gelmiş durumda. Bu koşullar altında, ATM'lerin işlevselliği ve müşteri memnuniyeti açısından çözüm arayışları devam ediyor.

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