ATM'ler Kırmızı Alarm Verdi: Tüm Bankalar Diken Üstünde

ATM'LERDE NE KADAR PARA BULUNUYOR?

Her bir ATM'nin içinde ortalama 4 adet kaset bulunduğu ve her kasette yaklaşık 3.800 banknot olduğu varsayıldığında, bir ATM'de toplamda 15.200 banknot bulunuyor. Tüm ATM'ler tam dolu olduğunda 2015 yılında toplam 46 milyar 133 milyon TL'ye ihtiyaç duyulurken, Ağustos 2024 itibarıyla bu rakam yüzde 120 artışla 101 milyar 279 milyon TL’ye çıkıyor.