ATM'ler Kırmızı Alarm Verdi: Tüm Bankalar Diken Üstünde
Milyonlarca vatandaşın 7/24 kullanabildiği ATM'ler kırmızı alarm verdi. Bankalar, ATM’lerdeki nakde yetişemiyor.
Kaynak: Ekonomim
2015-2024 yılları arasında Türkiye'deki banka ATM'lerinin sayısal artışı, piyasalardaki nakit ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldı. Banknot miktarındaki büyüme yaşanmazken, enflasyonun etkisiyle fiyatlar artmaya devam etti.
Bu durum, ATM'lere sürekli nakit doldurma gereksinimini doğurarak maliyetleri artırdı. Son dönemde sosyal medya üzerinden ATM'lere yönelik şikayetlerde bir artış gözlemleniyor; enflasyonun bu şikayetlerin önemli bir nedeni olduğu belirtiliyor.
ATM'LER KIRMIZI ALARM VERDİ
2015 yılında en büyük banknotun 200 TL olmasıyla birlikte, banka ve kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim işlemlerinin işlem başına tutarı büyük bir artış gösterdi. 2015 yılında, banka kartlarıyla yapılan işlemlerin ortalaması 410 TL iken, 2024 yılı itibarıyla bu rakam yüzde 523 oranında artarak 2.553 TL'ye ulaştı.
ATM'LERDE NE KADAR PARA BULUNUYOR?
Her bir ATM'nin içinde ortalama 4 adet kaset bulunduğu ve her kasette yaklaşık 3.800 banknot olduğu varsayıldığında, bir ATM'de toplamda 15.200 banknot bulunuyor. Tüm ATM'ler tam dolu olduğunda 2015 yılında toplam 46 milyar 133 milyon TL'ye ihtiyaç duyulurken, Ağustos 2024 itibarıyla bu rakam yüzde 120 artışla 101 milyar 279 milyon TL’ye çıkıyor.
ATM NAKİT DOLUM SÜRESİ KISALDI
Ülkedeki ATM'lerin nakit dolum ihtiyacı da hızla artıyor. 2015 yılında ortalama 26 kez dolum yapılması gerekirken, 2024'te bu ihtiyaç 109'a yükseldi. Bu durum, ATM'lerin daha hızlı boşaldığını ve dolum sürelerinin kısaldığını gösteriyor.
Türkiye'de ATM'lerin nakit yönetimi, artan işlem hacmi ve enflasyon karşısında önemli bir sorun haline gelmiş durumda. Bu koşullar altında, ATM'lerin işlevselliği ve müşteri memnuniyeti açısından çözüm arayışları devam ediyor.