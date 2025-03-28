ATM'den Para Çekmeden Önce Dikkat! Çoğu Kişinin Başına Geliyor, Şikayetler Giderek Artıyor

BANKALAR ÇÖZÜM BULMUYOR

Acil para ihtiyacı olduğu durumlarda ciddi mağduriyetlere yol açan bu sorun, ATM'lerde para sıkışması ya da haznede hasarlı bir banknotun bulunması gibi sebeplerle daha da büyüyor. Vatandaşlar, bankaların bu soruna bir çözüm bulmalarını ve ATM’lerin para yutma gibi durumlarında daha hızlı bir çözüm süreci başlatmalarını talep ediyor.