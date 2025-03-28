ATM'den Para Çekmeden Önce Dikkat! Çoğu Kişinin Başına Geliyor, Şikayetler Giderek Artıyor
Son dönemde sosyal medyada ve şikayet platformlarında, ATM'lerden para çekerken karşılaşılan sorunlar gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşlar, çektikleri paralarda yırtık ve kopuk banknotlar bulunduğunu belirterek, yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyada paylaşıyor ve çözüm arayışına giriyor.
ATM’LERDEKİ HASARLI BANKNOTLAR SORUN OLUŞTURUYOR
Son zamanlarda, ATM'lerden çekilen paralarda yırtık ve kopuk banknotlar ile karşılaşan vatandaşların şikayetleri artmış durumda. Özellikle 200 lira gibi büyük banknotların yaygınlaşması ve alım gücünün azalmasıyla, ATM'ye sıkça başvuran kullanıcılar, para çekerken zarar gördüklerini belirtiyorlar. Yırtık ya da kopuk paralar nedeniyle mağdur olan birçok kişi, bu sorunun çözülmesini bekliyor.
BANKALAR ÇÖZÜM BULMUYOR
Acil para ihtiyacı olduğu durumlarda ciddi mağduriyetlere yol açan bu sorun, ATM'lerde para sıkışması ya da haznede hasarlı bir banknotun bulunması gibi sebeplerle daha da büyüyor. Vatandaşlar, bankaların bu soruna bir çözüm bulmalarını ve ATM’lerin para yutma gibi durumlarında daha hızlı bir çözüm süreci başlatmalarını talep ediyor.
TÜRK LİRASI ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR
Yüksek enflasyon nedeniyle Türk lirasının alım gücü giderek düşerken, piyasada en büyük banknot olan 200 TL'nin payı da artmış durumda. Merkez Bankası verilerine göre, 200 liralık banknotların toplam kağıt para sayısındaki payı, önceki yıllara göre önemli bir artış gösterdi ve şu an yüzde 53'ü aştı. 200 liralık banknotlar, 2021 yılında yalnızca yüzde 12 oranında bir paya sahipti.
YENİ BANKNOT PAYLARI
Son verilere göre, piyasadaki diğer banknotların oranları da şöyle:
100 TL: Yüzde 19,1
50 TL: Yüzde 6,9
20 TL: Yüzde 4,7
10 TL: Yüzde 10,5
Vatandaşlar, banknotlardaki bu olumsuz değişikliklerin yanı sıra ATM'lerdeki hasarlı paraların da çözülmesi gerektiğini belirtiyor.