ATM'den Para Çekerken Bunu Yapan Yandı: Yargıtay Cezasını Açıkladı

KARTINDAN PARA ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, ATM'den para çektikten sonra kartını cihazda unuttu. Sırada bekleyen bir kişi, bu durumun farkına varıp hesaptan 480 TL para çekti. Kart sahibi kadın, bir süre sonra kartını unuttuğunu fark edip bankamatiğe gitti ve hesabından para çekildiğini fark ederek şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi ve hakkında kamu davası açıldı.