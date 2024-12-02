ATM'den Para Çekerken Bunu Yapan Yandı: Yargıtay Cezasını Açıkladı
ATM'den para çekerken bunu yapanlar yandı. Yargıtay milyonlarca vatandaş için emsal niteliği taşıyacak kararını açıklayarak tartışmalara son noktayı koydu.
Kaynak: AA
ATM'de unutulan banka kartını kullanarak hesaptan para çeken sanık ile ilgili Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, ATM'de unutulan banka kartından para çeken sanığı "hırsızlık" suçu kapsamında değerlendirirken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek, eylemin daha ağır cezayı gerektiren "bilişim suçu" kapsamında sayılması gerektiğini savundu.
KARTINDAN PARA ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, ATM'den para çektikten sonra kartını cihazda unuttu. Sırada bekleyen bir kişi, bu durumun farkına varıp hesaptan 480 TL para çekti. Kart sahibi kadın, bir süre sonra kartını unuttuğunu fark edip bankamatiğe gitti ve hesabından para çekildiğini fark ederek şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi ve hakkında kamu davası açıldı.
BANKA KARTINI KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın eylemini hırsızlık suçu olarak değerlendirerek, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 245. maddesi kapsamında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan ceza verdi. Karar, Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onandı.
NİTELİKLİ HIRSIZLIK İTİRAZI
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. Başsavcılık, sanığın eylemini bilişim sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiğini ve bu nedenle suçun TCK'nin 142. maddesi kapsamında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık" suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası alması gerektiğini belirtti.
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, başsavcılığın itirazını oy çokluğuyla reddetti. Kararda sanığın, mağdur kadının ATM'de unuttuğu banka kartı aracılığıyla hesaptan para çektiği, banka kartını ele geçirmediği ve sonrasında da elinde bulundurmadığı aktarıldı.
Eylemin, TCK'nin 141. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçu kapsamında olduğu belirtildi. Sanığın kartı ele geçirmediği, bunun bilişim sistemlerini kullanmak olmadığı ifade edilen kararda, itirazın bu nedenle reddedildiği aktarıldı.