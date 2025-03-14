ATM'den Para Çekerken Artık Zorunlu Olacak: Bankalar Yeni Sistem İçin Hazırlıklara Başladı

ATM'DEKİ GÖRÜNTÜLER 2 YIL BOYUNCA SAKLANACAK

ATM'lerde yapılan her işlemde güvenlik kameralarına kaydedilen yüz görüntüleri en az iki yıl boyunca saklanacak. Böylece, suç olaylarında yetkililer gerekli incelemeleri yaparak dolandırıcılık girişimlerini daha kolay tespit edebilecek.