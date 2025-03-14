ATM'den Para Çekerken Artık Zorunlu Olacak: Bankalar Yeni Sistem İçin Hazırlıklara Başladı
ATM’lerden para çekme işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla yüz tanıma sistemi devreye giriyor. Yeni düzenlemeye göre ayrıca banka hesabı açmak isteyenler için çipli kimlik kartı zorunluluğu getirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yargı Reformu Stratejisi kapsamında alınan yeni önlemler doğrultusunda, ATM’lerde yapılan işlemler sırasında güvenlik kameraları yüz tanıma sistemi ile kimlik doğrulaması yapacak. Kimlik tespiti yapılamayan kişiler para çekemeyecek. Bu uygulamayla dolandırıcılık ve siber suçların önüne geçilmesi hedefleniyor.
ATM'DEKİ GÖRÜNTÜLER 2 YIL BOYUNCA SAKLANACAK
ATM'lerde yapılan her işlemde güvenlik kameralarına kaydedilen yüz görüntüleri en az iki yıl boyunca saklanacak. Böylece, suç olaylarında yetkililer gerekli incelemeleri yaparak dolandırıcılık girişimlerini daha kolay tespit edebilecek.
BANKA HESABI AÇARKEN ÇİPLİ KİMLİK ZORUNLU OLACAK
Banka hesabı açmak isteyenler için çipli kimlik kartı kullanımı zorunlu hale gelecek. Bu düzenleme, sahte kimlik kullanılarak yapılan banka dolandırıcılıklarını önlemek amacıyla hayata geçiriliyor.
10 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLMEZSE PARA CEZASI KESİLECEK
Yeni sistemle birlikte, bankalar ve mobil operatörler de daha sıkı denetimlere tabi tutulacak. Dolandırıcılık ve siber suçlarla bağlantılı banka hesapları askıya alınacak, mağdurların zararlarının karşılanması sağlanacak. Ayrıca, savcı veya hâkim talebi üzerine belgeleri 10 gün içinde teslim etmeyen banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası uygulanacak.
ATM'DEN PARA ÇEKERKEN BUNLARA DİKKAT
Yüz tanıma sistemine uygun şekilde kameraya bakarak işlem yapın.
Güvenli bir ortamda para çekmeye özen gösterin.
PIN kodunuzu girerken çevrenizi kontrol edin.
İşlem tamamlandıktan sonra ‘İptal’ tuşuna basarak ATM’den ayrılın.