ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir

Atm’de Kartım Sıkıştı Ne Yapabilirim?

Bu durum birçoğumuzun başına gelmiştir. Bu durumda ne yapılması gerektiği bir ATM de bize anlatılmamak ile beraber bizde telaşlanırız. Bildiğiniz gibi ATM’ler birer bilgisayar destekli makinedir. Haliyle sık kullanım sonucunda birtakım aksi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durumlardan en popüler olan kartın ATM tarafından sıkışması yahut tutulmasıdır.