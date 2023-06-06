ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir
Milyonlarca banka müşterisi bankacılık işlemlerini ya şubelerden, ye internetten ya da ATM'lerden yapıyor. Ancak ATM'den para çekerken ya da işlem yaparken sorun yaşayabiliyor. İşte bununla ilgili bir duyuru geldi ve yapılması gerekenler sıralandı.
Bankalar hayatımızın en önemli kısmında yer almaktadır. Sürekli olarak mali işlemlerimizi bankalar aracılığı ile yürütüyoruz. Telefon, internet, bankaların online uygulamaları, banka şubeleri veya ATM’ler… Bankacılık sistemi müşterilerinin kendilerine daha kolay ulaşabilmesi için her imkanı sağlamaktadır.
Öte yandan bizler de bankaların ulaşılabilir olmasını isteriz. Bankaların sunduğu birçok hizmet bulunmaktadır. Fatura yatırmak, harç ödemek, taksitlerin yatırılması, hesap açılması, hesap kapatılması, kredi alınması, emeklilik veya sosyal sigorta işlemleri, mevduat veya faizli hesap işlemleri, mali danışmalık ve daha sayabileceğimiz birçok farklı alanda bizler bankalardan faydalanıyoruz.
Bu işlemlerin bazılarını hiç evimizden ayrılmadan akıllı telefon veya bilgisayar başından yapabiliyorken bazı işlemler için ise banka şube veya ATM’lere gitmek zorundayız.
Atm’de Kartım Sıkıştı Ne Yapabilirim?
Bu durum birçoğumuzun başına gelmiştir. Bu durumda ne yapılması gerektiği bir ATM de bize anlatılmamak ile beraber bizde telaşlanırız. Bildiğiniz gibi ATM’ler birer bilgisayar destekli makinedir. Haliyle sık kullanım sonucunda birtakım aksi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durumlardan en popüler olan kartın ATM tarafından sıkışması yahut tutulmasıdır.