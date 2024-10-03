ATM'den Para Çekenler Dikkat: Artık Zorunlu Oldu
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ATM'ler ile ilgili yapılan değişikliği duyurarak para çekenleri 'Zorunlu' diyerek uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankalarda başlayan yeni döneme ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Bankalara giden talimatların arttığını belirten Memiş, enflasyon ve kayıt dışı ile mücadelede, yeni sistemin normalleşmesi bankaların yeni uygulamalarına neden olduğunu belirtti.
ATM'LERDE ARTIK ZORUNLU OLDU
Resmi belge ile bankaya götürdüğünüz nakitin kaynağını ispatlamak zorunda olduğunuzu söyleyen Memiş, "Döviz bozdurdunuz "Döviz fişi", altın bozdurduğunuz "Faturası", ATM'den para çektiniz "Fişi", ev ya da araba sattınız "Satış belgesi", mal veya ürün sattınız "Belgesi"ni almak zorundasınız" dedi.
"HER ŞEY KAYIT İÇİNDE OLACAK"
Beklenen 500'lük veya 1.000'lik banknot basımı ile ilgili de net konuşan Memiş, "Yeni banknotların basılmamasının önemli nedenlerinden biri de, paranın dolaşımını dijital bitirmek. ATM'lerden para çekerken de kağıt paraların dolaşımı bitecek, dijital paralara geçiş olacak, her şey kayıt içinde olacak" açıklamasında bulundu.