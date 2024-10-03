ATM'den Para Çekenler Dikkat: Artık Zorunlu Oldu

"HER ŞEY KAYIT İÇİNDE OLACAK"

Beklenen 500'lük veya 1.000'lik banknot basımı ile ilgili de net konuşan Memiş, "Yeni banknotların basılmamasının önemli nedenlerinden biri de, paranın dolaşımını dijital bitirmek. ATM'lerden para çekerken de kağıt paraların dolaşımı bitecek, dijital paralara geçiş olacak, her şey kayıt içinde olacak" açıklamasında bulundu.