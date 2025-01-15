ATM'den Para Çekecekler İçin Yeni Dönem! Gittiğiniz Gibi Eli Boş Dönebilirsiniz: Limitler A'dan Z'ye Tümden Değişti
Türkiye genelinde ATM kullanımı, bankacılık işlemlerinde hız ve kolaylık sağladığı için yaygın olarak tercih ediliyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla, ATM'lerde para çekme limitleri ve bazı işlemlere yönelik düzenlemelerle yeni bir dönem başladı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeyle birlikte birçok bankada ATM'lerden günlük para çekme limitleri yükseltildi. Daha önce 10 bin TL olan limitlerin bazı bankalarda 15 bin TL'ye, bazı bankalarda ise 20 bin TL'ye kadar çıkarıldığı açıklandı.
LİMİTLER 20 BİN LİRA DENİLDİ! 8 BİN LİRADAN FAZLA ÇEKİLEMİYOR
Ancak para çekmek isteyen çok sayıda vatandaş, kamu bankalarından 8 bin liranın üzerinde para çekemediğini ifade etti. ATM'den 8 bin liranın üzerinde para çekmek isteyen vatandaşlara ek ücret talep edildiği bildirildi.
QR KOD İLE PARA ÇEKMEDE LİMİT ARTTI
Düzenlemeler yalnızca ATM'den nakit çekme limitleriyle sınırlı kalmadı. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden QR kod kullanarak gerçekleştirilen para çekme işlemlerindeki limitler de artırıldı. Bu sayede kullanıcılar, ATM'lerden daha yüksek tutarlarda nakit çekim işlemi gerçekleştirebilecek.
BAZI BANKNOTLAR KALDIRILDI
Son dönemde ATM'lerde küçük banknotların kullanımına yönelik bir değişiklik yapıldı. 10 TL ve 20 TL’lik banknotların bazı ATM’lerden kaldırıldığı, yerine 200 TL’lik banknotların ilave edildiği belirtildi. Bu düzenleme, artan nakit taleplerine karşılık olarak gerçekleştirildi. Ancak küçük tutarlarda para çekmek isteyenler için bu durumun zorluk oluşturabileceği ifade edildi.
Yapılan düzenlemeler, ATM kullanıcılarının alışkanlıklarını etkileyebilecek yenilikler içeriyor. Yeni limitlere ve değişen banknot dağılımlarına dikkat edilmesi, özellikle düşük tutarda nakit çekimi yapmak isteyenler için önem taşıyor.