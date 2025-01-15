ATM'den Para Çekecekler İçin Yeni Dönem! Gittiğiniz Gibi Eli Boş Dönebilirsiniz: Limitler A'dan Z'ye Tümden Değişti

Yeni düzenlemeyle birlikte birçok bankada ATM'lerden günlük para çekme limitleri yükseltildi. Daha önce 10 bin TL olan limitlerin bazı bankalarda 15 bin TL'ye, bazı bankalarda ise 20 bin TL'ye kadar çıkarıldığı açıklandı.

LİMİTLER 20 BİN LİRA DENİLDİ! 8 BİN LİRADAN FAZLA ÇEKİLEMİYOR

Ancak para çekmek isteyen çok sayıda vatandaş, kamu bankalarından 8 bin liranın üzerinde para çekemediğini ifade etti. ATM'den 8 bin liranın üzerinde para çekmek isteyen vatandaşlara ek ücret talep edildiği bildirildi.