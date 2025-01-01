ATM'den Para Çekecekler Dikkat, Limitler Tümden Değişti! Para Çekme ve Yatırmada Yeni Dönem! Bu Paralar Artık Kabul Edilmeyecek
1 Ocak 2025 itibarıyla bankalar, ATM'lerden yapılan para çekme işlemlerindeki günlük limitleri artırdı. Artık, banka ATM'lerinden günlük en fazla 20 bin TL çekilebilecekken, özel bankaların ATM'lerinin çoğunda ise 10 ve 20 TL'lik banknotlar kabul edilmeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenleme ile ATM ve vezne işlemlerinde daha yüksek tutarlarda işlem yapılabilmesi sağlanıyor. Şu anda çoğu bankada günlük para çekme limitleri 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişirken, yeni uygulama ile bu limitler 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olacak.
LİMİTLER YÜKSELDİ
Değişiklik, özellikle ATM’lerden yapılan para çekme işlemlerinde 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. 15 bin TL limitine sahip bankalar bu tutarı 20 bin TL'ye çıkaracak, 10 bin TL limitine sahip bankalar ise çekim limitlerini 15 bin TL'ye yükseltecek.
Daha önce QR kod ile yapılan para çekme işlemlerinde de limit artışı sağlanmıştı. Yeni düzenlemelerle, müşterilerin nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde karşılaması hedefleniyor.
ATM'LERDE YENİ DÖNEM BAŞLADI
Kur artışlarının etkisiyle Türkiye'deki en yüksek banknotun değeri yaklaşık 5.5 dolara düşerken, Merkez Bankası, 500 ve 1000 TL'lik banknotları hâlâ tedavüle almadı. Bu durum, ATM'lerde önemli değişikliklere yol açtı.
BU BANKNOTLAR KABUL EDİLMEYECEK
Bankalar, ATM'lerdeki para yetiştirme zorluklarını aşmak amacıyla, tek tip banknot kullanımına geçmeye başladı. Özel bankaların ATM'lerinin çoğunda 10 ve 20 TL'lik banknotlar artık kabul edilmezken, yerine 200 TL'lik banknotlar yerleştirilmeye başlandı.
Ayrıca, bazı bankalar, 10, 20, 50 ve 100 TL'lik banknotların kullanımını tamamen durdurdu. ATM'lerde şu anda yalnızca 200 TL'lik banknotlar bulunuyor ve bu sayede makinelerdeki para yönetimi daha kolay hale getiriliyor.