ATM'den Para Çekecekler Dikkat, Limitler Tümden Değişti! Para Çekme ve Yatırmada Yeni Dönem! Bu Paralar Artık Kabul Edilmeyecek

Yeni düzenleme ile ATM ve vezne işlemlerinde daha yüksek tutarlarda işlem yapılabilmesi sağlanıyor. Şu anda çoğu bankada günlük para çekme limitleri 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişirken, yeni uygulama ile bu limitler 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olacak.