ATM’den Para Çekecekler Dikkat! Limitler Artırıldı: QR Kod ile Para Çekme Limiti Ne Kadar Oldu?

KARTLI İŞLEMLERDE PARA ÇEKME LİMİTİ 10 BİN TL

Bankalar tarafından alınan yeni karar kapsamında, ATM’lerden kartlı para çekme işlemlerinde günlük limit 10.000 TL olarak belirlendi. Bazı bankalar, QR kod ile para çekme limitlerini 20 bin TL’ye kadar yükseltirken, diğer bazı bankalar günlük QR kodlu para çekim limitini 30 bin TL'ye çıkardı.