ATM’den Para Çekecekler Dikkat! Limitler Artırıldı: QR Kod ile Para Çekme Limiti Ne Kadar Oldu?
ATM'den para çekmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılında bankalar, günlük para çekme limitlerini güncelleyerek müşteriler için çeşitli kolaylıklar sundu. Peki, ATM'den günlük para çekme limiti ne kadar oldu? İşte detaylar...
KARTLI İŞLEMLERDE PARA ÇEKME LİMİTİ 10 BİN TL
Bankalar tarafından alınan yeni karar kapsamında, ATM’lerden kartlı para çekme işlemlerinde günlük limit 10.000 TL olarak belirlendi. Bazı bankalar, QR kod ile para çekme limitlerini 20 bin TL’ye kadar yükseltirken, diğer bazı bankalar günlük QR kodlu para çekim limitini 30 bin TL'ye çıkardı.
ATM’DEN TOPLAMDA 15 BİN TL ÇEKİLEBİLİYOR
Kartlı işlemlerde belirlenen 10.000 TL limitine ek olarak, QR kod ile yapılacak işlemlerde 5.000 TL daha çekim yapılarak toplamda 15.000 TL’ye ulaşmak mümkün hale getirildi.
QR KOD İLE ATM’DEN NASIL PARA ÇEKİLİR?
QR kod ile ATM’den para çekmek isteyenler için süreç oldukça basit:
-Bankanızın mobil bankacılık uygulamasına giriş yapın.
-Uygulama menüsünde "QR Kod ile Para Çekme" seçeneğini bulun.
-Mobil uygulama üzerinden çekmek istediğiniz tutarı girin.
-ATM’nin ana ekranında "QR Kod ile İşlem" seçeneğini seçin. Ekranda bir QR kod belirecektir.
-Mobil uygulama üzerinden QR kod okuyucuyu açarak ATM ekranındaki kodu taratın.
-İşlem onaylandıktan sonra ATM’den çekmek istediğiniz tutarı alın.