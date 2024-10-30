ATM'de Para Çekme İşlemi Değişti: Bankalar Duyurdu, Artık Böyle Olacak

Limit artışları, aynı zamanda ATM’lerde nakit bulunabilirliğini de gündeme getiriyor. Bankaların, bu yeni düzenlemeye uygun olarak ATM’lerini düzenli bir şekilde doldurması ve nakit akışını sağlaması gerekiyor. Bu adım, finansal erişimi artırma amacı taşıyor ve müşteri memnuniyetini destekliyor. Düzenleme sonrasında bazı bankalar, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden ekstra nakit çekim hakkı tanıyarak, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyor.