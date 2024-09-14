ATM Kullananlar Aman Dikkat: Tek Bir Tuş Yetiyor

Sahte internet siteleri, virüslü linkler ve bankacılık çağrıları dolandırıcıların en yaygın yöntemleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, ATM'ler de dolandırıcılar için hedef haline gelmiş durumda. Ancak basit bir adımla bu tür tuzaklardan korunmak mümkün.