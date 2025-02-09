ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor

BÜTÜN BANKALARDA ZORUNLU OLACAK

Halihazırda birçok banka, tanımlı telefon numarası üzerinden işlem yapan müşterilerden ek doğrulama talep etmiyor. Ancak düzenlemeyle birlikte, kullanıcılar kendi hesapları arasındaki havale işlemleri de dahil olmak üzere tüm para transferlerinde, bankacılık sistemine kayıtlı cep telefonlarına gelen SMS şifresini girerek işlemi onaylamak zorunda kalacak.