ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor
Bankacılık işlemlerinde güvenlik önlemleri artırılıyor. EFT ve Havale işlemlerinde zorunlu olacak yeni uygulama Mart itibarıyla devreye alınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Mart ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemeyle birlikte havale ve EFT işlemlerinde ek doğrulama zorunluluğu getirilecek. Banka hesapları arasında para transferi yapacak kullanıcılar, işlemlerini tamamlamak için ek bir güvenlik onayı vermek zorunda kalacak.
DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİ ARTIŞA GEÇTİ
Son dönemde, yüksek enflasyonun etkisiyle bankaların kredi ve kredi kartı limitlerini artırması, dolandırıcıların yeni yöntemler geliştirmesine yol açtı. Birçok banka müşterisi, bilgileri dışında kredi çekildiğini ve paralarının farklı hesaplara aktarıldığını belirterek şikayetlerde bulundu. Artan mağduriyetler üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), EFT ve havale işlemlerinde köklü değişiklikler içeren bir düzenleme hazırladı.
MART 2025 İTİBARIYLA DEVREYE ALINACAK
BDDK’nın hazırladığı taslak düzenlemenin son aşamaya geldiği belirtilirken, Mart 2025 itibarıyla Türkiye'deki tüm bankalar için zorunlu hale getirilmesi bekleniyor. Yeni sistemle birlikte, müşteriler internet veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirecekleri EFT ve havale işlemlerinde ek bir doğrulama sürecinden geçecek.
BÜTÜN BANKALARDA ZORUNLU OLACAK
Halihazırda birçok banka, tanımlı telefon numarası üzerinden işlem yapan müşterilerden ek doğrulama talep etmiyor. Ancak düzenlemeyle birlikte, kullanıcılar kendi hesapları arasındaki havale işlemleri de dahil olmak üzere tüm para transferlerinde, bankacılık sistemine kayıtlı cep telefonlarına gelen SMS şifresini girerek işlemi onaylamak zorunda kalacak.