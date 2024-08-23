Atilla Yeşilada'dan Hayati Uyarı: Bu Yatırımı Yapmak Büyük Hata Olur
Ekonomist Atilla Yeşilada, borsadaki küçük yatırımcıların karşılaşabileceği risklere ve olası ekonomik kriz senaryolarına dikkat çekti.
Ecomax kanalına konuk olan Yeşilada, borsadaki küçük pay sahiplerini uyararak, "Hepsi en ufak bir şokta darmadağın olacak" ifadesini kullandı. Aynı programda, ekonomik kriz ihtimali üzerine de konuşan Yeşilada, "Kriz çıkarsa iktidar değişir" değerlendirmesinde bulundu.
Yeşilada, Ecomax Genel Yayın Yönetmeni Recep Erçin'in sorularını yanıtlayarak, borsada yatırım yapan küçük yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Borsa konusunda küçük yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Yeşilada, "Borsada 500 bin kayıtlı yatırımcı sayısı 8 milyona çıktı. Bu insanların büyük bir çoğunluğu hisse senedini tanımıyor. Tek bir enstrümana yatırım yapmak aptallıktır; biraz altın, biraz döviz, biraz borsa, biraz mevduat" dedi.
MEVDUAT VE HİSSE SENEDİ DENGESİNE DİKKAT
Yatırım stratejileri hakkında da önemli ipuçları veren Yeşilada, "Bir milyon liranın altında birikimi olan borsadan para kazanamaz. Dünyanın her yerinde 60'a 40 diye bir hesap var; yüzde 60 mevduat, yüzde 40 hisse senedi. Gençseniz riske girin ama geleceğin Türkiye'sinde hangi sektörlerin parlayacağına göre kendinize bir sepet belirleyin" ifadelerini kullandı.
KRİZ SENARYOLARI VE FAİZ POLİTİKALARI
Ekonomik kriz senaryoları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yeşilada, "Carry Trade patlar, kışın kriz çıkar diyenlere gülüyorum. Ancak faiz indirirseniz işleri karıştırırsınız. Politika faizinin uzun süre değişmeyeceğini, mevduat faizlerinin yüzde 60-70'lere çıkacağını düşünüyorum" dedi. Kriz durumunda iktidarın değişebileceğini belirten Yeşilada, "Petrol 120 dolara çıkarsa ve 3 ay dayanamazsak işler değişir" dedi.
Yeşilada, Merkez Bankası'nın politikalarını da değerlendirerek, "Merkez Bankası, halkın algısını ölçerek faizi belirliyor. Sırf para politikası yoluyla enflasyonla mücadele edeceksek, bu iş 2025'in sonlarına kadar uzar" şeklinde konuştu.
Son olarak, ABD'nin borçlanma politikalarına değinen Yeşilada, "ABD borçlanır ve istediği yere harcar ama Türkiye gibi ülkeler bunu yapamaz. Zengin ve fakir arasındaki uçurum daha da derinleşecek" uyarısında bulundu.