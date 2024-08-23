Atilla Yeşilada'dan Hayati Uyarı: Bu Yatırımı Yapmak Büyük Hata Olur

MEVDUAT VE HİSSE SENEDİ DENGESİNE DİKKAT

Yatırım stratejileri hakkında da önemli ipuçları veren Yeşilada, "Bir milyon liranın altında birikimi olan borsadan para kazanamaz. Dünyanın her yerinde 60'a 40 diye bir hesap var; yüzde 60 mevduat, yüzde 40 hisse senedi. Gençseniz riske girin ama geleceğin Türkiye'sinde hangi sektörlerin parlayacağına göre kendinize bir sepet belirleyin" ifadelerini kullandı.

KRİZ SENARYOLARI VE FAİZ POLİTİKALARI

Ekonomik kriz senaryoları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yeşilada, "Carry Trade patlar, kışın kriz çıkar diyenlere gülüyorum. Ancak faiz indirirseniz işleri karıştırırsınız. Politika faizinin uzun süre değişmeyeceğini, mevduat faizlerinin yüzde 60-70'lere çıkacağını düşünüyorum" dedi. Kriz durumunda iktidarın değişebileceğini belirten Yeşilada, "Petrol 120 dolara çıkarsa ve 3 ay dayanamazsak işler değişir" dedi.