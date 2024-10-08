Atilla Yeşilada: Para Torbalarını Hazırlayın Çok Kazandıracak

Borsa İstanbul'un rekor kırmasının ardından konuşan Yeşilada, altın ve dolara yönelmek yerine Kasım ayında en çok kazandıracak alternatif bir yatırım aracı sundu. Varlıklarını büyütmek isteyen yatırımcıların bu tavsiyeyi dikkate alması önem taşıyor.