Atilla Yeşilada Net Tarih Verdi: Rekor Kıracak!

Ekonomist Atilla Yeşilada, altındaki yükseliş için tek bir şartın olduğunu aktardı. Yeşilada, şu ifadelere yer verdi:

“Trump seçilirse altın 3 bin TL’yi görür. Onun dışında senaryolarda görmüyor. FED tarafında gelecek bir faiz indiriminde artar. Ancak ben şu anda bir faiz indirimini mümkün görmüyorum. Böyle riskli ortamda altının en çok prim yapan varlık olması gerekirdi.”