Atilla Yeşilada Net Tarih Verdi: Rekor Kıracak!
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, rekor için o tarihi işaret etti. Atilla Yeşilada, altın fiyatlarına dikkat çekerek, altının rekoru için tarih verdi. Atilla Yeşilada, çeyrek altının altının o tarihte tüm zamanların rekorunu kıracağını söyledi.
Atilla Yeşilada, altında rekor fiyat için tarih verdi.
Piyasalarda, Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’daki öldürülmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının etkisi sürüyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Eylül’de faiz indirimi olasılığına işaret etmesiyle altın fiyatları iki haftanın zirvesine ulaştı.
Ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününde 2.458 dolara yükseldi. Yurtiçinde ise gram altın 2.624 lira seviyesine çıkarak kritik eşiği aştı. Çeyrek altın 4.258 TL, Cumhuriyet altını ise 17.059 TL’den işlem görüyor.
Ekonomist Atilla Yeşilada, altındaki yükseliş için tek bir şartın olduğunu aktardı. Yeşilada, şu ifadelere yer verdi:
“Trump seçilirse altın 3 bin TL’yi görür. Onun dışında senaryolarda görmüyor. FED tarafında gelecek bir faiz indiriminde artar. Ancak ben şu anda bir faiz indirimini mümkün görmüyorum. Böyle riskli ortamda altının en çok prim yapan varlık olması gerekirdi.”