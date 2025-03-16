Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Ekonomist Atilla Yeşilada, enflasyonla mücadele devam ederken siyasi gerginliklerden kaçınılması gerektiğini belirterek, bu durumun yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Kaynak: Sözcü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında başlattığı faiz indirimleri devam ederken, politika faizi yüzde 42,5 seviyesine çekildi. Ancak Yeşilada, bu adımın erken atıldığını belirterek sürecin risk taşıdığına dikkat çekti. TÜSİAD soruşturmaları ve diploma tartışmaları gibi konuların ülkeye fayda sağlamayacağını vurgulayan Yeşilada, "Türkiye, mevcut siyasi gerginlikleri kaldıramaz. Sadece ekonomik etkiler değil, sosyal sonuçları da ağır olur" değerlendirmesinde bulundu.
EKONOMİDE RİSKLER VE MERKEZ BANKASI’NIN DURUMU
Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, ekonomide kalıcı bir iyileşme sağlanması için yapısal reformların gerekli olduğunu belirten Yeşilada, sanayi ve hizmet sektörlerini güçlendirecek adımların atılmasını önerdi. Faiz indirimlerinin şu an için finansal anlamda büyük bir risk oluşturmadığını ancak bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
Seçim sürecine girilmesiyle birlikte siyasi belirsizliklerin piyasalar üzerinde daha fazla etkili olacağını belirten Yeşilada, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusundaki tartışmalara da değindi. TCMB’nin aldığı kararların siyasi baskıdan bağımsız olup olmadığının önümüzdeki süreçte netleşeceğini söyleyen Yeşilada, bazı yabancı yatırımcıların faiz kararlarında siyasi etkilerin bulunduğuna inandığını ifade etti.
SERVET VERGİSİ ÖNERİSİ
Vergi reformu konusuna da değinen Yeşilada, mevcut sistemin dar gelirli kesimleri zorladığını belirterek, “Gelir Vergisi düzenlemelerinin yanı sıra bir seferlik Servet Vergisi getirilmesi şart” dedi. Enflasyonla mücadelede güçlü Türk lirasına güvenmenin riskli bir politika olduğunu savunan Yeşilada, "Döviz kurlarındaki baskı sürdürülemez, piyasanın doğal akışına bırakılması gerekir" ifadelerini kullandı.
'İNŞALLAH' POLİTİKALARI ELEŞTİRİSİ
Ekonomik gelişmelerin dış faktörlere bağlanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Yeşilada, Avrupa Birliği ile ilişkilerin iyileşmesi ya da petrol fiyatlarının düşmesinin ekonomik düzelme getirebileceğini ancak bunun kalıcı bir strateji olamayacağını söyledi. “Bunlar tamamen temenniye dayalı politikalar. Ekonomik programlar bu tür beklentilere göre şekillendirilmemeli” değerlendirmesinde bulundu.
SİYASİ GERGİNLİĞİN EKONOMİYE ETKİLERİ
Son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin iş dünyasında da tedirginlik yarattığını belirten Yeşilada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki diploma tartışmaları ve TÜSİAD’a yönelik soruşturmaların kamuoyunda olumsuz karşılandığını ifade etti.
ÇOK HIZLI OLACAK!
SONAR tarafından yapılan bir ankete göre, İmamoğlu hakkındaki sahte diploma iddialarını yanlış bulanların oranının yüzde 58,3 olduğunu hatırlatan Yeşilada, iş dünyasının siyasi baskıdan kaçınmak istediğini söyledi. Özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin ya yatırımlarını ertelediğini ya da yurt dışına taşınma eğiliminde olduğunu belirten Yeşilada, "Ekonomide en büyük korku, devletin mal varlıklarına el koymasıdır. Bunun etkileri bir anda hissedilmez ancak zamanla yatırımcı güveni kaybolur ve sermaye çıkışı hızlanır" dedi.