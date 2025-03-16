Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek

ÇOK HIZLI OLACAK!

SONAR tarafından yapılan bir ankete göre, İmamoğlu hakkındaki sahte diploma iddialarını yanlış bulanların oranının yüzde 58,3 olduğunu hatırlatan Yeşilada, iş dünyasının siyasi baskıdan kaçınmak istediğini söyledi. Özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin ya yatırımlarını ertelediğini ya da yurt dışına taşınma eğiliminde olduğunu belirten Yeşilada, "Ekonomide en büyük korku, devletin mal varlıklarına el koymasıdır. Bunun etkileri bir anda hissedilmez ancak zamanla yatırımcı güveni kaybolur ve sermaye çıkışı hızlanır" dedi.