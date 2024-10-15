Atilla Yeşilada: Çok Sert Düşüş Olacak
Ekonomist Atilla Yeşilada, 31 Mart sonrası Türkiye'ye artan yabancı sermaye girişleriyle Borsa İstanbul’un dolar bazında yüzde 50 civarında değer kazanacağını öngördüğünü ancak son gelişmelerle bu görüşünü revize ettiğini açıkladı. Yeşilada, FED’in faiz kararıyla yatırımcıların altına yöneldiğini ve bu durumun borsayı nasıl etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.
31 Mart seçimleri sonrasında dolar/TL paritesindeki stabil seyir, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisiyle Borsa İstanbul’un ciddi bir yükseliş trendine girmesini sağladı.
Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisinin yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu ve bu yükselişin yıl sonuna kadar sürebileceğini öngörmüştü. Ancak, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle bu değerlendirmesini güncellediğini açıkladı.