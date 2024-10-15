Atilla Yeşilada: Çok Sert Düşüş Olacak

31 Mart seçimleri sonrasında dolar/TL paritesindeki stabil seyir, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisiyle Borsa İstanbul’un ciddi bir yükseliş trendine girmesini sağladı.

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisinin yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu ve bu yükselişin yıl sonuna kadar sürebileceğini öngörmüştü. Ancak, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle bu değerlendirmesini güncellediğini açıkladı.