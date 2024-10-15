Atilla Yeşilada: Çok Sert Düşüş Olacak

Ekonomist Atilla Yeşilada, 31 Mart sonrası Türkiye'ye artan yabancı sermaye girişleriyle Borsa İstanbul’un dolar bazında yüzde 50 civarında değer kazanacağını öngördüğünü ancak son gelişmelerle bu görüşünü revize ettiğini açıkladı. Yeşilada, FED’in faiz kararıyla yatırımcıların altına yöneldiğini ve bu durumun borsayı nasıl etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Son Güncelleme:
Atilla Yeşilada: Çok Sert Düşüş Olacak - Resim: 1

31 Mart seçimleri sonrasında dolar/TL paritesindeki stabil seyir, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisiyle Borsa İstanbul’un ciddi bir yükseliş trendine girmesini sağladı.

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisinin yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu ve bu yükselişin yıl sonuna kadar sürebileceğini öngörmüştü. Ancak, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle bu değerlendirmesini güncellediğini açıkladı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Türkiye'nin Gıda Devi İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor Türkiye'nin Gıda Devi İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor
Kredi Kartı Limit Vergisi’nden Geri Adım! Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü: AKP Harekete Geçti Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü, AKP Harekete Geçti
Ziraat Bankası'nda Kartı Olanlar Yaşadı: 3 Bin Lira Ödenecek, Elinizi Çabuk Tutun Ziraat Bankası'nda Kartı Olanlar Yaşadı: 3 Bin Lira Ödenecek, Elinizi Çabuk Tutun
Ünlü Un Fabrikası İcradan Satılıyor: Fiyatı Dudak Uçuklattı Ünlü Un Fabrikası İcradan Satılıyor: Fiyatı Dudak Uçuklattı
Muayenesiz Trafiğe Çıkan Araç Sahipleri Yandı: Rekor Cezası Var Muayenesiz Trafiğe Çıkan Araç Sahipleri Yandı: Rekor Cezası Var
Dünyanın En Pahalı Maddesi Bakın Neymiş: Adını Daha Önce Hiç Duymadınız! 1 Gramı Bile 3,7 Milyar TL Dünyanın En Pahalı Maddesi Bakın Neymiş: Adını Daha Önce Hiç Duymadınız! 1 Gramı Bile 3,7 Milyar TL
Milli Emlak’tan 13 Bin Liraya Tapu Fırsatı: Bu Arsalar Sudan Ucuza Satılacak Milli Emlak’tan 13 Bin Liraya Tapu Fırsatı: Bu Arsalar Sudan Ucuza Satılacak
Yanlış Duymadınız, 3 Kilosu 1 Milyon Lira! Sadece O Köyde Yetişiyor Yanlış Duymadınız, 3 Kilosu 1 Milyon Lira! Sadece O Köyde Yetişiyor
Koç Holding Yeni Rekor İçin Tarih Verdi Koç Holding Yeni Rekor İçin Tarih Verdi
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Son İpucu! 6 Aylık Memur Enflasyon Farkı Ne Olacak? 8 Kalemde Tüm Ödemeler Artıyor Kamu Görevlileri Dikkat! 43 Bin Liranın Üzerine Çıkacak
Markette Fiyatı Cep Yakıyor: Zeytinin Üretim Maliyeti Açıklandı Markette Fiyatı Cep Yakıyor: Zeytinin Üretim Maliyeti Açıklandı
BYD'den Paris'te Avrupa Markalarına Gövde Gösterisi: Piyasalar Fena Karışacak BYD'den Paris'te Avrupa Markalarına Gövde Gösterisi: Piyasalar Fena Karışacak