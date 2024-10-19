Atilla Yeşilada: Çok Sert Çakılacak
"Mevcut durumda kötü haberlerle dolu bir tablodayız" diyerek yatırımcıyı uyaran ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Borsa İstanbul'un dolar bazında yüzde 50'ye yakın prim yapacağını iddia etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomist Atilla Yeşilada, 31 Mart seçimleri sonrası Türkiye’ye yönelik yabancı sermaye girişinin artacağını öngörerek Borsa İstanbul’un dolar bazında yüzde 50 oranında prim yapacağını belirtmişti. Ancak son gelişmelerin ardından bu görüşünde değişikliğe gitti. Yeşilada, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim kararının yatırımcıların ilgisini altına yönlendirdiğini ve borsa üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirdi.
Türkiye’ye yabancı yatırımcı girişini artırmış ve Borsa İstanbul’da ciddi bir yükseliş trendi oluşturmuştu. Ancak Yeşilada, son ekonomik gelişmelerin bu durumu tersine çevirebileceğini vurguladı.
KÖTÜ HABERLERLE DOLU TABLODAYIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in liderliğindeki yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı para politikalarının, büyük ölçekli kurum ve şirketler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirten Yeşilada, özellikle vergi politikalarının sıkılaşmasının kazançları etkileyebileceğini ifade etti. "Mevcut durumda kötü haberlerle dolu bir tablodayız" diyen Yeşilada, borsa için olumsuz bir düzeltme sürecinin yaşanabileceğini öne sürdü.
Fed’in 4 yıl sonra aldığı faiz indirim kararının küresel piyasalarda altına yönelimi artırdığına dikkat çeken Yeşilada, bu durumun gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırımlar için fırsatlar sunabileceğini de vurguladı.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR
Yeşilada, Türkiye’deki sıkı para politikalarının uzun bir süre devam edeceğini belirterek, 2024 yılı sonuna kadar faiz indirimine gidilmesinin mümkün olmadığını öngördü. Bu durumun, çalışan ve emekli ücretlerinde de ciddi bir düşüşe yol açacağını ifade etti. Orta ve dar gelirli vatandaşların zor bir süreçten geçeceğine dikkat çeken Yeşilada, yılbaşında yapılacak zamların sınırlı kalacağını söyledi.
ŞİRKETLER EKSTRA VERGİ ÖDEYECEK
Altın fiyatlarının uzun vadede yükselebileceğini belirten Yeşilada, borsa yatırımcılarını da uyararak, “Borsada işlem gören birçok şirket ekstra vergi ödeyecek. Bu da kazançlarını olumsuz etkileyecek” dedi. Dolar endeksinde de düşüş yaşanabileceğine dikkat çeken Yeşilada, “Gelişmiş ülkelerde doların yatay hatta negatif bir seyir izlemesi mümkün. Ancak bu Türkiye için geçerli olmayacak. Dolar/TL paritesi yükselebilir, ancak dövizde yatırım yapanlar beklediklerini bulamayabilir” ifadelerini kullandı.