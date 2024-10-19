Atilla Yeşilada: Çok Sert Çakılacak

ŞİRKETLER EKSTRA VERGİ ÖDEYECEK

Altın fiyatlarının uzun vadede yükselebileceğini belirten Yeşilada, borsa yatırımcılarını da uyararak, “Borsada işlem gören birçok şirket ekstra vergi ödeyecek. Bu da kazançlarını olumsuz etkileyecek” dedi. Dolar endeksinde de düşüş yaşanabileceğine dikkat çeken Yeşilada, “Gelişmiş ülkelerde doların yatay hatta negatif bir seyir izlemesi mümkün. Ancak bu Türkiye için geçerli olmayacak. Dolar/TL paritesi yükselebilir, ancak dövizde yatırım yapanlar beklediklerini bulamayabilir” ifadelerini kullandı.