Atilla Yeşilada: Çok Büyük Artacak
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye'nin ekonomik durumuna dair çarpıcı tahminlerde bulundu. Yeşilada, kritik bir açıklamada bulunarak, çok büyük bir artış olacağını söyledi. İşte detaylar...
Atilla Yeşilada, kredi kartı faiz oranlarının yükselmesi ve parasal sıkılaşma politikalarının şirketleri olumsuz etkilediğini, bu durumun iflaslara ve işsizlik artışına yol açacağını söyledi.
Merkez Bankası'nın yüksek enflasyon ve döviz kuru ile mücadele amacıyla politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkarması, kredi kartı işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranını yüzde 4,25’e yükseltti. Bu artış, birçok vatandaşın finansal durumunu zorlaştırdı.
Bankalar Birliği verilerine göre, Temmuz ayında bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 96 bine, bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise 114 bine yükseldi. Yasal takibe alınan bireylerin sayısı 180 bine ulaştı ve bu oran bir önceki aya göre yüzde 52 arttı.
Kredi kartı faiz oranlarındaki artış, iflasları da beraberinde getirdi. Konkordato Takip sitesi verilerine göre, 2024'ün ilk yedi ayında bin 554 konkordato talebi yaşandı. Allianz Trade, Türkiye'deki iflasların 2024 yılı itibarıyla yüzde 20 oranında artmasını öngörüyor.
Yeşilada, Türkiye'deki ekonomik durum hakkında şunları söyledi:
“Şirketler batacak, işsizlik artacak. Türkiye'de ilk yedi ayda 1.775 konkordato gerçekleşti. 1 milyon kayıtlı şirket arasında bu batanların oranı yüksek. Bu şirketler düşük katma değerli ve düşük teknolojili ürünler sunan firmalar. İşten çıkarılanlar benzer sektörlerde iş bulabilir, ancak iş bulamayanlar çoğunlukla düşük katma değerli işlerde çalışmak zorunda kalacak.”
İşsizlik sorununa çözüm olarak Yeşilada, rasyonel bir politika ve sosyal adalet düzenine geçişin gerekliliğini vurguladı. Yeşilada, “Eğer işsizliği konuşacaksak, TÜİK verilerine göre genç işsizliği ve geniş kapsamlı işsizliği ele almalıyız. Bu sorunlar, mevcut yönetimin politikalarının doğal sonuçlarıdır ve çözüm için iktidarın değişmesi gerekebilir” dedi.