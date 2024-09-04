Atilla Yeşilada: Çok Büyük Artacak

İşsizlik sorununa çözüm olarak Yeşilada, rasyonel bir politika ve sosyal adalet düzenine geçişin gerekliliğini vurguladı. Yeşilada, “Eğer işsizliği konuşacaksak, TÜİK verilerine göre genç işsizliği ve geniş kapsamlı işsizliği ele almalıyız. Bu sorunlar, mevcut yönetimin politikalarının doğal sonuçlarıdır ve çözüm için iktidarın değişmesi gerekebilir” dedi.